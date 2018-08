राफेल मुद्दा: राहुल गांधी बोले- अगले कुछ दिन में बड़े बम गिराने वाला है राफेल

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मामले को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर निशाना साधा और कहा कि यह ”विश्वव्यापी भ्रष्टाचार” है और ”आने वाले कुछ हफ्तों में राफेल कुछ बड़े बम गिराने वाला है।” गांधी ने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘यह विश्वव्यापी भ्रष्टाचार है। यह राफेल विमान वास्तव में दूर तक और तेज तक उड़ता है ! यह आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ बड़े बंकर भेदी बम भी गिराने वाला है।’ उन्होंने कहा, मोदी जी कृपया अनिल (अंबानी) को बताएं कि फ्रांस में एक बड़ी समस्या है। गांधी ने जिस खबर को शेयर किया है उसमें कहा गया है कि जब राफेल को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी तब अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस एंटरनमेंट ने तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा अलोंद की पार्टनर को फिल्म निर्माण में सहयोग किया था। राहुल गांधी का कहना है कि आखिरकार क्या वजह रही है कि मोदी जी जनता के समक्ष राफेल मुद्दे की सच्चाई उजागर नहीं कर रहे हैं।

Globalised corruption. This #Rafale aircraft really does fly far and fast! It’s also going to drop some big bunker buster bombs in the next couple of weeks.

Modi Ji please tell Anil, there is a big problem in France. https://t.co/tvL7HMBPFN

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 31, 2018