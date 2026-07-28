नीट पेपर लीक के खिलाफ करीब 36 दिन चला कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन 20 जुलाई को हिंसक हो गया था। दरअसल, उस दिन CJP ने संसद मार्च का आह्वान किया था जिसमें प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हिंसा देखने को मिली थी। फोर्सेस ने प्रदर्शनकारियों ने को कंट्रोल करने के लिए टियर गैस, वॉटर कैनन और कथित तौर पर पेलेट गन का भी इस्तेमाल किया था जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल भी हुए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर इनकार किया था, लेकिन अब 20 जुलाई के हिंसक प्रदर्शन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

RAF जवान ने चलाई थी ARG

इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि कॉकरोच जनता पार्टी के ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के एक अधिकारी के ऑर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के एक जवान ने एंटी-रॉयट गन (ARG) का इस्तेमाल किया था। RAF के जवान ने ARG से दो बार फायरिंग की थी। बता दें कि ARG पेलेट गन की ही कैटेगरी में आती है।

तीन लोग हुए थे घायल

इस फायरिंग में तीन लोगों को चोटें आई थीं जिसमें 25 साल के इरशाद शेख जो कि गुरुग्राम में काम करते हैं, 19 साल के साहिल लोचब जो कि डीयू के छात्र हैं और आउटलुक मैगजीन के 28 वर्षीय पत्रकार को चोट लगी थी। इसमें से एक की स्थिति तो ऐसी है कि आंखों की रोशनी जाने का खतरा है। इस जानकारी को लेकर खबर लिखे जाने तक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है।

पेलेट गन से 7 राउंड फायर हुए- CRPF

CJP प्रोटेस्ट में RAF के द्वारा एंटी रायट गन के इस्तेमाल की जानकारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) की ओर से मिली है। CRPF को पता चला है कि मार्च के दौरान तैनात RAF के एक जवान ने अपनी पेलेट गन से कम से कम सात राउंड फायर किए थे। सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पांच राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे, जबकि दो जमीन पर लगे। CRPF ने इस बात की जांच शुरू की थी कि क्या प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के दौरान RAF के जवानों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया था?