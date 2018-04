उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शनिवार (21 अप्रैल) को बीजेपी की रैली से ठीक पहले मंच के पास आग लगी तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने घटना को शुभ संकेत करार दे दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अमित शाह ने बाद में रैली में बोलते हुए कहा- ”योगी जी की सरकार ने यूपी में विकास के लिए योगदान दिया है। कुछ देर पहले यहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ था, सभी मीडिया चैनल धुआं दिखा रहे थे। जब कुछ अच्छा होना होता है तो कुछ बाधाएं आती ही हैं। यह इस बात का संकेत है कि रायबरेली में कुछ बड़ा होने वाला है।” अमित शाह अपने पूरे भाषण में कांग्रेस पर हमलावर रहे। अमित शाह ने रायबरेली की जनता को कांग्रेस के परिवारवाद की बात याद दिलाई और भरोसा दिलाया कि वहां से बीजेपी जीतती है तो जिले की तरक्की होगी। कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाने वाली रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं। अमित शाह ने कहा कि वह रायबरेली को परिवारवाद से मुक्त कराएंगे और इसके लिए अभियान आज से ही शुरू है।

Yogi Ji's govt has contributed towards development of UP. A while ago there was a short circuit here, all media channels were showing smoke. When something good is about to happen some obstacles do come. It's sign that something big is about to take place in Raebareli: Amit Shah pic.twitter.com/3C6HPWDZSj

— ANI UP (@ANINewsUP) April 21, 2018