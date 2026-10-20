एनडीएमसी इलाके में रेस कोर्स के पास बनी ऐतिहासिक मस्जिद हुजरा कुआं को खाली करने के नोटिस को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की गई एक पोस्ट में ओवैसी ने इस मस्जिद को मिले नोटिस की कड़ी निंदा की और केंद्रीय मंत्री से इस मामले में दखले देने की मांग की।

ओवैसी ने कहा है कि रेस कोर्स मस्जिद मामले में किरेन रिजिजू को तुरंत दखल देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस मस्जिक में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। ओवैसी ने मस्जिद के लीगन होने का दावा किया है।

‘1977 से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है मस्जिद’

उन्होंने कहा है कि यह मस्जिद 1977 से सरकारी गजट में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है। बावजूद इसके वक्फ बोर्ड ने उसे गिराने के आदेश को चुनौती नहीं दी और न ही मामला सुलझाने की कोशिश की है। ओवैसी के मुताबिक, वक्फ संशोधन कानून में पहले से रजिस्टर्ड उन संपत्तियों की सुरक्षा का प्रावधान है, जो लंबे समय से इस्तेमाल के आधार पर वक्फ मानी जाती हैं। ऐसे में मस्जिद को बचाने के लिए कानूनी कदम क्यों नहीं उठाए गए?

‘मंत्री को दखल देना चाहिए’

ओवैसी ने इस मामले में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड 2023 से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में मंत्री को मामले में दखल देना चाहिए था। बोर्ड के CEO भी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया।

रिजिजू से मिला था जमीयत उलमा-ए-हिंद का प्रतिनिधिमंडल

ओवैसी से पहले इस मामले में जमीयत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मुहम्मद हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में इस डेलिगेशन ने मस्जिद और उससे सटे कब्रिस्तान के संरक्षण का मामला उठाया था। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की ओर से किरेन रिजिजू को एक विस्तृत मेमोरेंडम सौंपा था जिसमें तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया था।

क्या है पूरा मामला?

रेस कोर्स मस्जिद को लेकर ताजा विवाद यही है कि प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद को खाली कराने के नोटिस land and development office की ओर से जारी किया गया है। विवाद की मुख्य वजह यही है कि क्या यह जगह सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा है या ऐतिहासिक और वक्फ संपत्ति के रूप में इसे कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए? अधिकारियों की ओर से मस्जिद को खाली करने के लिए हफ्ते भर का समय मिला है।

मस्जिद की बिजली-पानी काट दी गई

मस्जिद के प्रतिनिधियों ने बताया है कि नोटिस मिलने के बाद वहां बिजली-पानी की आपूर्ति भी काट दी गई और नमाजियों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। जमीयत उलमा-ए-हिंद का कहना है कि मस्जिद का उल्लेख 1977 के दिल्ली गजट और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) की हेरिटेज सूची में है। संगठन ने इससे जुड़े दस्तावेजों के आधार पर मस्जिद और उससे सटे कब्रिस्तान को संरक्षण देने की मांग की है।

The race course masjid case needs @KirenRijiju’s urgent intervention.

1. Despite the masjid being a gazetted waqf property since 1977, the waqf board did not challenge the demolition order. Neither did it make any effort to resolve the issue

2. Even the Waqf Amendment Act… — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 20, 2026

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