केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी आधार के किसी महिला के चरित्र पर लांछन लगाना “सामाजिक हिंसा का एक खतरनाक रूप” है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कोई समाज किसी महिला की उपलब्धियों के बजाय उसकी इमेज पर ज्यादा ध्यान देता है, तो “इससे उसकी अपनी बौद्धिक दरिद्रता उजागर होती है।”

जस्टिस सी.एस. डियास की ये टिप्पणियां तब आईं, जब उन्होंने मलयालम फिल्म अभिनेत्री श्वेता मेनन के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया। श्वेता पर आरोप था कि उन्होंने अपनी कुछ पुरानी फिल्मों और एड के अश्लील दृश्य पब्लिश और शेयर किए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि उसे अभिनेत्री के इस दावे में दम नजर आता है कि यह शिकायत सिर्फ उन्हें ‘एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स’ में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से रोकने के इरादे से की गई थी—और वह भी नामांकन वापस लेने की समय-सीमा से ठीक पहले।

एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका को मंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा, “शिकायत दर्ज करने का समय साफ तौर पर इसके दुर्भावनापूर्ण और परेशान करने वाले इरादे की ओर इशारा करता है।” कोर्ट ने यह भी माना कि शिकायत, एफआईआर, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और संबंधित कानूनों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि उन पर लगाए गए अपराध साबित नहीं होते हैं; बल्कि ये आरोप मेनन के नाम और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के किसी छिपे हुए मकसद से लगाए गए थे।

अदालत ने अपने 11 मार्च के आदेश में कहा, “किसी महिला के चरित्र पर बिना किसी आधार या ठोस वजह के लांछन लगाना सामाजिक हिंसा का एक बहुत घातक रूप है; क्योंकि जहां एक ओर ऐसी बातें कहना बेहद आसान होता है, वहीं दूसरी ओर ये अपने पीछे जो कलंक छोड़ जाती हैं, वह अक्सर अमिट होता है।”

आदेश में कहा गया, “अक्सर यह कहा जाता है कि जब कोई महिला सार्वजनिक जीवन में नाम, शोहरत और पहचान हासिल कर लेती है, तो उसे तर्क, लॉजिक या योग्यता के आधार पर हराने के प्रयास मुश्किल हो जाते हैं। फिर, सामाजिक रूप से शर्मिंदा करना (Social Shaming) अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार बन जाता है।”

अदालत ने आगे कहा कि प्रगतिशील समाज लोगों का आंकलन उनके काम और योगदान के आधार पर करते हैं, जबकि पिछड़े समाज बदनामी, चरित्र हनन और मोरल पुलिसिंग का सहारा लेते हैं। अदालत ने कहा, “जब कोई समाज किसी महिला की उपलब्धियों के बजाय उसकी छवि पर ज्यादा ध्यान देता है, तो यह उसकी अपनी बौद्धिक दरिद्रता को उजागर करता है।”

अदालत ने यह भी कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब यह नहीं है कि उन्हें संत बना दिया जाए। अदालत ने कहा कि इसका मतलब है उनकी अपनी पहचान, आकांक्षाओं और उपलब्धियों को गरिमा और निष्पक्षता के साथ स्वीकार करना। हाई कोर्ट ने कहा, “वह समाज जो ईर्ष्या या द्वेष के कारण किसी महिला की बदनामी को बर्दाश्त करता है, वह अन्याय का ही एक रूप है।”

हाई कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में एफआईआर से जुड़ी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा था कि अभिनेत्री की इस दलील में प्रथम दृष्टया दम है कि शिकायत को जांच के लिए भेजने से पहले, पुलिस से रिपोर्ट मांगने और जांच-पड़ताल करने की रूरतों का पालन किया जाना चाहिए था।

अभिनेत्री के खिला आईटी अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना) और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने माना कि शिकायत में लगाए गए “व्यापक और बेबुनियाद आरोप, जिनमें कोई ठोस सामग्री या प्रथम दृष्टया सबूत नहीं थे।” वो उन अपराधों को साबित करने के लिए अपर्याप्त थे, जिनका आरोप अभिनेत्री पर लगाया गया था।

जब एफआईआर दर्ज की गई थी, तब मेनन ‘एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स’ (AMMA) में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही थीं। बाद में उन्हें AMMA का अध्यक्ष चुन लिया गया। अपनी याचिका में, अभिनेत्री ने दावा किया था कि आरोप “बदनीयती” से लगाए गए हैं और जिन अपराधों के लिए उन पर मामला दर्ज किया गया है, वे बनते ही नहीं हैं।

उन्होंने यह भी दलील दी थी कि यह शिकायत AMMA अध्यक्ष पद के लिए उनके नामांकन दाखिल करने के बाद दायर की गई थी। शिकायतकर्ता, मार्टिन मेनाचेरी ने आरोप लगाया था कि “सालों पहले एक कंडोम के विज्ञापन में आने और ‘पलेरी माणिक्यम’, ‘रतिनिर्वेदम्’ और ‘कलिमान्नु’ जैसी फिल्मों में अभिनय करने के रिए, आरोपी (मेनन) कथित तौर पर एक अश्लील और भद्दे अंदाज में पेश आईं।”

मेनन ने दलील दी थी कि शिकायत में जिन फिल्मों का जिक्र किया गया है, उन्हें विधिवत सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिली हुई थी। वो प्रमाणित हैं और कई सालों से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि फिल्म ‘पलेरी माणिक्यम’ में उनके द्वारा निभाए गए किरदार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का केरल राज्य पुरस्कार मिला था।

याचिका में कहा गया था कि वह विज्ञापन भी, जिसमें वह सालों पहले नजर आई थीं, विधिवत सेंसर और प्रमाणित था। इसमें तर्क दिया गया था, “याचिकाकर्ता (मेनन) पर पोर्न साइट चलाने में शामिल होने का आरोप बेतुका और अपने आप में मानहानिकारक है।”

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