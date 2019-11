मशहूर क्विज शो केबीसी में राहुल गांधी से संबंधित एक सवाल पूछा गया, जिस पर प्रतिभागी में गलत जवाब दिया तो भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इसे लेकर ट्वीट कर दिया और मजे लिए। दरअसल केबीसी प्रोग्राम के दौरान एक प्रतिभागी से सवाल किया गया कि 17वीं लोकसभा में इनमें से कौन से सदस्य जापानी मार्शल आर्ट ‘आइकिडो’ में ब्लैक बेल्ट धारक हैं? इस सवाल के लिए जिन चार सांसदों के नाम विकल्प में दिए गए थे, उनमें गौतम गंभीर, राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और तेजस्वी सूर्या का नाम शामिल था।

हालांकि हॉटसीट पर बैठे प्रतिभागी ने इस सवाल के जवाब में तेजस्वी सूर्या का नाम लिया। लेकिन सही जवाब राहुल गांधी था। इसके चलते प्रतिभागी को शो से बाहर होना पड़ा। इस पर बेंगलुरू से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने केबीसी के इस सवाल और प्रतिभागी की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि “भाई, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मैं दुआ करता हूं कि मेरे पास आइकिडो में ब्लैक बेल्ट होती, तो तुम आज अमीर आदमी होते।”

वहीं तेजस्वी सूर्या के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर प्रतिक्रिया दी। बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि वह जापानी मार्शल आर्ट आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस घटना का वीडियो भी साझा किया था। इसके साथ ही राहुल गांधी राष्ट्रीय शूटिंग में भी पदक जीत चुके हैं।

