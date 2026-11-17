क्वाड समूह के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की पीएम सानाए ताकाइची और आस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज मंगलवार को मनीला में आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों के दौरान मुलाकात करेंगे। जनवरी 2025 में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद, ट्रंप के लिए यह क्वाड नेताओं की पहली बैठक होगी।

व्हाइट हाउस की असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी ओलिविया वेल्स ने वाशिंगटन डीसी में बताया, “मंगलवार शाम मनीला में, राष्ट्रपति क्वाड नेताओं के साथ एक बहुपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा जैसे साझा हितों पर चर्चा की जाएगी।”

त्रिपक्षीय बैठक से होगी मुलाकात

उन्होंने कहा कि ट्रंप के नेतृत्व में, क्वाड ने खुद को एक ठोस कदम उठाने वाले साझेदारी के रूप में साबित किया है। यह समूह क्षेत्र की सबसे कठिन चुनौतियों से निपट रहा है और एक स्वतंत्र व खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, यह क्वाड बैठक 19 नवंबर को शेन्जेन में होने वाली उस त्रिपक्षीय बैठक से ठीक पहले हो रही है, जिसमें ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल होंगे। यह बैठक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान होगी। क्वाड की यह बैठक इस समूह के महत्व को दर्शाने का एक प्रयास है, जिसे बीजिंग स्वीकार नहीं करता है।

यह क्वाड देशों के उस रुख से भी मेल खाता है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार को समुद्री सुरक्षा के लिए एक चुनौती मानते हैं। ट्रंप चीन को लेकर मिले-जुले संकेत देते रहे हैं। ‘ट्रंप 2.0’ (उनके दूसरे कार्यकाल) की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में बीजिंग के प्रति नरमी देखी गई है, हालांकि अमेरिकी प्रशासन इस आरोप से इनकार करता है।

सूत्रों ने बताया कि शेन्जेन में शी जिनपिंग से मिलने से पहले, यह बैठक ट्रंप को इस क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार के बारे में जानकारी देने का एक मौका होगी। बैठक के बाद एक फैक्ट-शीट जारी किए जाने की संभावना है, जिसमें कुछ प्रमुख परिणामों या कदमों का जिक्र होगा।

क्वाड नेताओं की पिछली बैठक सितंबर 2024 में हुई थी

क्वाड नेताओं की पिछली बैठक सितंबर 2024 में हुई थी, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने डेलावेयर के विलमिंगटन में अन्य तीन नेताओं की मेजबानी की थी। वैसे तो 2024 में बैठक की मेजबानी करने की बारी भारत की थी, लेकिन दिल्ली ने वाशिंगटन के साथ अपनी बारी बदल ली, ताकि बाइडेन अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के आखिरी साल में इसकी मेजबानी कर सकें।

भारत को 2025 में नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी थी, लेकिन टैरिफ, वीजा पाबंदियों और लोगों को वापस भेजने के मुद्दों पर अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों और साथ ही वाशिंगटन की इस्लामाबाद से नजदीकी के कारण इस पर कुछ अनिश्चितता छा गई थी। अब स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, इस साल क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की तीन बार बैठकें हुई हैं (जिसमें मई में दिल्ली में हुई बैठक भी शामिल है) और 2025 में भी दो बैठकें होनी हैं। अब उम्मीद है कि अगले साल भारत इस बैठक की मेजबानी करेगा, बशर्ते वह यह जिम्मेदारी किसी और क्वाड सदस्य देश को न सौंप दे।

फिलीपींस में मिल रहे चारों नेता

यह पहली बार है जब चारों नेता किसी ऐसे देश में मिल रहे हैं जो क्वाड का सदस्य नहीं है। इस बीच, मोदी सोमवार को फिलीपींस पहुंचे, जहां वे 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “यह यात्रा एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक विजन के मुख्य आधार के रूप में आसियान के साथ भारत की साझेदारी को फिर से पुष्ट करती है।”

मोदी ने सोमवार को कहा कि आसियान देशों के साथ भारत के संबंध उसकी ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के केंद्र में हैं और उसके महासागर विजन में भी एक अहम स्थान रखते हैं। महासागर का पूरा अर्थ है—’क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति’, जो भारत की एक व्यापक वैश्विक समुद्री नीति है।

फिलीपींस रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने क्या कहा था?

रवाना होने से पहले अपने बयान में, मोदी ने कहा कि वह अन्य नेताओं के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं, ताकि हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति को और आगे बढ़ाया जा सके और विकास, कनेक्टिविटी तथा समृद्धि के हमारे साझा लक्ष्यों को और गति दी जा सके।” उन्होंने कहा कि आसियान के साथ भारत के संबंध सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत आदान-प्रदान पर आधारित हैं। अब ये संबंध एक गतिशील साझेदारी में बदल चुके हैं, जिसमें व्यापार, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, तकनीक और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं।

उन्होंने कहा, “पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। मैं इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग को मजबूत करने के लिए अन्य नेताओं के साथ अपने विचार साझा करने के लिए उत्सुक हूं।”

उन्होंने विश्वास जताया कि यह यात्रा आसियान के साथ भारत की साझेदारी में नई ऊर्जा भरेगी और एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और लचीले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा, “भारत आसियान देशों के साथ अपनी करीबी दोस्ती को बहुत महत्व देता है। मैं फिलीपींस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हूं।”

1967 में स्थापित आसियान के 11 सदस्य हैं। इसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम। भारत और अमेरिका, चीन, जापान व ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके डायलॉग पार्टनर हैं।

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