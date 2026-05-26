क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि चारों सदस्य देश व्यापार, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल सहयोग जैसे क्षेत्रों में आदान-प्रदान के जरिये इनोवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं।

जयशंकर ने कहा, “एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में, हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया है। आतंकवाद के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं होनी चाहिए और आतंकवादी हमलों से प्रभावित देशों को अपनी रक्षा करने का अधिकार है।” उन्होंने कहा कि क्वाड में शामिल देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा।

एस. जयशंकर ने कहा है कि चाहे आर्थिक गतिविधि हो या समुद्री व्यापार आने वाले दिनों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी अहम हो जाएगा। जयशंकर ने कहा कि चारों देशों का आदान-प्रदान काफी महत्वपूर्ण रहा।

चारों देशों के विदेश मंत्री हुए शामिल

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में क्वाड की बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल हुए।

क्वाड- भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का समूह है जो विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता पर ध्यान देता है। समूह का मौजूदा अध्यक्ष के नाते भारत ने इस बैठक की मेजबानी की। करीब एक साल पूर्व क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक वाशिंगटन डीसी में हुई थी।

क्वाड की बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हमने हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग पहल शुरू करने का फैसला किया है। रूबियो ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा न केवल क्वाड देशों के लिए बल्कि दुनिया भर के अनगिनत देशों के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित का विषय है।

जयशंकर ने की एकतरफा प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना

ब्रिक्स के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में आयोजित बैठक में एस. जयशंकर ने ग्लोबल साउथ की राजनयिक गतिविधियों में तेजी की बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने एकतरफा प्रतिबंध लगाने की और अनुचित उपायों के जरिए संवाद को आगे बढ़ाने की नीतियों की आलोचना की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।