कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को सांप्रदायिक सोच वाले व्यक्ति बताया था। इसके साथ ही उन्होंने नरसिम्हा राव को भाजपा का पहला प्रधानमंत्री करार दिया था। कांग्रेस के इस बयान पर राव के पोते एनवी सुभाष ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने ही नेताओं को बदनाम कर रही है।

नरसिम्हा राव के पोते और बीजेपी नेता एन वी सुभाष ने मणिशंकर के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस की संस्कृति अपने ही नेताओं को उनके निधन के बाद बदनाम करने की रही है। एन वी सुभाष ने कहा कि कांग्रेस नरसिम्हा राव को बदनाम करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है, जिन्होंने पूरा जीवन पार्टी की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया था। कांग्रेस कभी अपने ही नेताओं की इज्जत नहीं करती।

नरसिम्हा राव के पोते बोले कांग्रेस ने कभी अपने ही नेताओं को सम्मान नहीं दिया

बीजेपी नेता सुभाष ने कहा कि कांग्रेस की अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौत के बाद उनकी छवि बिगाड़ने की संस्कृति है, ताकि वंशवादी गांधी परिवार की छवि को बेहतर दिखाया जा सके। सुभाष ने कहा कि कांग्रेस ने कभी अपने ही नेताओं को सम्मान नहीं दिया और खासकर नरसिम्हा राव को, जो प्रधानमंत्री रहते हुए देश में आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं।

एन वी सुभाष ने मणिशंकर अय्यर के नरसिम्हा राव को देश का पहला भाजपा प्रधानमंत्री बताए जाने का स्वागत भी किया। हालांकि, उन्हें सांप्रदायिक बताए जाने की निंदा की। नरसिम्हा राव के पोते ने कहा कि गांधी परिवार के करीबी पूर्व राजनयिक ने कभी भी उनके कामकाज के बारे में सवाल नहीं किया, पर अब, उन्होंने उनकी मौत के 19 साल बाद उन्हें सांप्रदायिक बताकर उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे।

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मणिशंकर अय्यर ने नरसिम्हा राव को कहा था सांप्रदायिक सोच वाला व्यक्ति

गौरतलब है कि मणिशंकर अय्यर ने बुधवार को आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सांप्रदायिक सोच वाले व्यक्ति थे। अय्यर ने राव को देश में भाजपा का पहला प्रधानमंत्री बताया। मणिशंकर अय्यर की ‘आत्मकथा मेमोयर्स आफ अ मैवरिक-द फ‌र्स्ट फिफ्टी ईयर्स’ (1941-1991) के विमोचन के मौके पर अय्यर ने कहा कि उन्हें अहसास हो गया था कि पीवी नरसिम्हा राव कितने सांप्रदायिक और हिंदूवादी थे।

बीजेपी का कांग्रेस पर हमला

मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने गुरुवार को कहा कि ये शब्द मणिशंकर अय्यर के हैं, लेकिन सोच गांधी परिवार की है। मणिशंकर अय्यर गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं। गांधी परिवार की बातों को ही मणिशंकर अय्यर अपने बयानों में व्यक्त करते हैं।