‘कांग्रेस की संस्कृति अपने ही नेताओं को बदनाम करने की’, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के पोते का मणिशंकर अय्यर पर पलटवार

कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने बुधवार को कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सांप्रदायिक सोच वाले व्यक्ति थे।

नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष (Source- ANI)

