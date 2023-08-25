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\u0915\u093e \u092a\u0939\u0932\u093e \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u092a\u094d\u0930\u0927\u093e\u0928\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u092c\u0924\u093e\u090f \u091c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0938\u094d\u0935\u093e\u0917\u0924 \u092d\u0940 \u0915\u093f\u092f\u093e\u0964 \u0939\u093e\u0932\u093e\u0902\u0915\u093f, \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0938\u093e\u0902\u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u092f\u093f\u0915 \u092c\u0924\u093e\u090f \u091c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0928\u093f\u0902\u0926\u093e \u0915\u0940\u0964 \u0928\u0930\u0938\u093f\u092e\u094d\u0939\u093e \u0930\u093e\u0935 \u0915\u0947 \u092a\u094b\u0924\u0947 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0915\u0930\u0940\u092c\u0940 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0930\u093e\u091c\u0928\u092f\u093f\u0915 \u0928\u0947 \u0915\u092d\u0940 \u092d\u0940 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0915\u093e\u092e\u0915\u093e\u091c \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0930\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0935\u093e\u0932 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u093f\u092f\u093e, \u092a\u0930 \u0905\u092c, \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u092e\u094c\u0924 \u0915\u0947 19 \u0938\u093e\u0932 \u092c\u093e\u0926 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0938\u093e\u0902\u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u092f\u093f\u0915 \u092c\u0924\u093e\u0915\u0930 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0908\u092e\u093e\u0928\u0926\u093e\u0930\u0940 \u092a\u0930 \u0938\u0935\u093e\u0932 \u0909\u0920\u093e\u090f \u091c\u093e \u0930\u0939\u0947\u0964 Also Read\u091a\u0940\u0928 \u0915\u0947 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0940\u090f\u092e \u092e\u094b\u0926\u0940 \u092c\u094b\u0932 \u0930\u0939\u0947 \u091d\u0942\u0920', \u0930\u093e\u0939\u0941\u0932 \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u092f\u093e\u0928 \u092a\u0930 BJP \u0915\u093e \u092a\u0932\u091f\u0935\u093e\u0930, \u092a\u0942\u091b\u093e- \u091a\u0940\u0928 \u0938\u0947 \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0915\u094b \u0907\u0924\u0928\u093e \u0932\u0917\u093e\u0935 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0939\u0948? \u092e\u0923\u093f\u0936\u0902\u0915\u0930 \u0905\u092f\u094d\u092f\u0930 \u0928\u0947 \u0928\u0930\u0938\u093f\u092e\u094d\u0939\u093e \u0930\u093e\u0935 \u0915\u094b \u0915\u0939\u093e \u0925\u093e \u0938\u093e\u0902\u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u092f\u093f\u0915 \u0938\u094b\u091a \u0935\u093e\u0932\u093e \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f \u0917\u094c\u0930\u0924\u0932\u092c \u0939\u0948 \u0915\u093f \u092e\u0923\u093f\u0936\u0902\u0915\u0930 \u0905\u092f\u094d\u092f\u0930 \u0928\u0947 \u092c\u0941\u0927\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u0906\u0930\u094b\u092a \u0932\u0917\u093e\u092f\u093e \u0915\u093f \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u092a\u094d\u0930\u0927\u093e\u0928\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u092a\u0940\u0935\u0940 \u0928\u0930\u0938\u093f\u092e\u094d\u0939\u093e \u0930\u093e\u0935 \u0938\u093e\u0902\u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u092f\u093f\u0915 \u0938\u094b\u091a \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f \u0925\u0947\u0964 \u0905\u092f\u094d\u092f\u0930 \u0928\u0947 \u0930\u093e\u0935 \u0915\u094b \u0926\u0947\u0936 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0915\u093e \u092a\u0939\u0932\u093e \u092a\u094d\u0930\u0927\u093e\u0928\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e\u0964 \u092e\u0923\u093f\u0936\u0902\u0915\u0930 \u0905\u092f\u094d\u092f\u0930 \u0915\u0940 '\u0906\u0924\u094d\u092e\u0915\u0925\u093e \u092e\u0947\u092e\u094b\u092f\u0930\u094d\u0938 \u0906\u092b \u0905 \u092e\u0948\u0935\u0930\u093f\u0915-\u0926 \u092b\u200c\u0930\u094d\u0938\u094d\u091f \u092b\u093f\u092b\u094d\u091f\u0940 \u0908\u092f\u0930\u094d\u0938' (1941-1991) \u0915\u0947 \u0935\u093f\u092e\u094b\u091a\u0928 \u0915\u0947 \u092e\u094c\u0915\u0947 \u092a\u0930 \u0905\u092f\u094d\u092f\u0930 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0905\u0939\u0938\u093e\u0938 \u0939\u094b \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e \u0915\u093f \u092a\u0940\u0935\u0940 \u0928\u0930\u0938\u093f\u092e\u094d\u0939\u093e \u0930\u093e\u0935 \u0915\u093f\u0924\u0928\u0947 \u0938\u093e\u0902\u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u092f\u093f\u0915 \u0914\u0930 \u0939\u093f\u0902\u0926\u0942\u0935\u093e\u0926\u0940 \u0925\u0947\u0964 \u092c\u0940\u091c\u0947\u092a\u0940 \u0915\u093e \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u092a\u0930 \u0939\u092e\u0932\u093e \u092e\u0923\u093f\u0936\u0902\u0915\u0930 \u0905\u092f\u094d\u092f\u0930 \u0915\u0947 \u092c\u092f\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092c\u0940\u091c\u0947\u092a\u0940 \u0915\u0947 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940\u092f \u092a\u094d\u0930\u0935\u0915\u094d\u0924\u093e \u0938\u0902\u092c\u093f\u0924 \u092a\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u0928\u0947 \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0914\u0930 \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 \u092a\u0930 \u0928\u093f\u0936\u093e\u0928\u093e \u0938\u093e\u0927\u093e\u0964 \u0938\u0902\u092c\u093f\u0924 \u092a\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u0928\u0947 \u0917\u0941\u0930\u0941\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u092f\u0947 \u0936\u092c\u094d\u0926 \u092e\u0923\u093f\u0936\u0902\u0915\u0930 \u0905\u092f\u094d\u092f\u0930 \u0915\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0938\u094b\u091a \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u092e\u0923\u093f\u0936\u0902\u0915\u0930 \u0905\u092f\u094d\u092f\u0930 \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0915\u0930\u0940\u092c\u0940 \u0928\u0947\u0924\u093e\u0913\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0947 \u090f\u0915 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u092c\u093e\u0924\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0939\u0940 \u092e\u0923\u093f\u0936\u0902\u0915\u0930 \u0905\u092f\u094d\u092f\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092c\u092f\u093e\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964