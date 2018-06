‘सर्वनाशे समुत्पन्ने ह्मर्धं त्यजति पण्डित:’ अर्थात जब सर्वनाश निकट आता है, तब बुद्धिमान मनुष्य अपने पास जो कुछ है उसका आधा गंवाने यानी की आधा बचाने का प्रयास करता है, ताकि उसी के बल फिर से पूरा हासिल किया जा सके। देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने संस्कृत के इस श्लोक का उद्धरण तब किया था जब देश की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण के दौर में ले जाने के नरसिम्हा राव के फैसले पर संसद में बहस हो रही थी। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक टीवी चर्चा के दौरान इस वाकये का जिक्र किया था। तब नरसिम्हा राव ने कहा था कि आप सभी मेरे ऊपर भारत की संप्रभुता को गिरवी रखने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ गिरवी नहीं रखा है। संसद में अपने एक घंटे के जवाब के अंत में नरसिम्हा राव ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि मैंने उदारीकरण कर दिया, वैश्वीकरण कर दिया, निजीकरण कर दिया, मैं इनमें से कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं महाप्रस्थान कर रहा हूं।”

इस महाप्रस्थान का क्या अर्थ था, भारत ने अगले 10 से 20 सालों में ही इसकी अनुभूति कर ली। जब देश की अर्थव्यवस्था कुलाचें भरने लगी थी। अपने दूरदर्शी और साहसिक निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था में नवजीन का संचार करने वाले उन्हीं नरसिम्हा राव की आज जयंती है। 28 जून 1921 को अविभाजित आंध्र प्रदेश (वर्तमान में तेलंगाना) में पामुलरापति वेंकट नरसिम्हा राव का जन्म हुआ था। वे 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नरसिम्हा राव को भारत में नयी आर्थिक नीतियों का जनक कहा जाता है। जब 1991 में भारत के पास भुगतान का संकट आया तो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के दरवाजे खोले।

We remember PV Narasimha Rao, India’s 9th Prime Minister, on his birth anniversary today.

He was referred to as Chanakya for his ability to steer tough economic & political legislation through the parliament at a time when he headed a minority Govt. pic.twitter.com/Iad7WElFmG

— Congress (@INCIndia) June 28, 2018