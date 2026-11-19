भारत की मेजबानी में एससीओ (SCO) सिविलाइजेशनल डायलॉग कार्यक्रम 20 से 22 नवंबर 2026 के बीच दिल्ली के पुराना किला में आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ‘अस्तित्व’ नाम की एक साइट का उद्घाटन करेंगे जिसमें भारत की प्राचीन सभ्यतागत विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।

यहां करीब 2000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेषों के साथ एक ऐसा संस्कृत शिलालेख भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें दिल्ली का उल्लेख इंद्रप्रस्थ के रूप में मिलता है। नागरी लिपि में लिखे इस शिलालेख को महाभारत में वर्णित इंद्रप्रस्थ से जोड़कर देखा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने इसे लंबे समय से संरक्षित रखा है।

बाद में आम लोगों के लिए खुल जाएगी यह प्रदर्शनी

पुराने किले में यह विशेष प्रदर्शनी भारत की मेजबानी में आयोजित होने वाले पहले SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम के तहत तैयार की जा रही है। वीकेंड में SCO देशों से आए प्रतिनिधियों को यहां भारत की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया जाएगा। बाद में इसे आम लोगों के लिए भी खोलने की योजना है।

एक सदी पुराना संस्कृत शिलालेख होगा आकर्षण का केंद्र

इस प्रदर्शनी का सबसे मुख्य आकर्षण साल 1328 का संस्कृत शिलालेख होगा। बताया जाता है कि करीब एक सदी पहले यह शिलालेख रायसीना रोड के पास स्थित सरबन गांव में एक बावड़ी से मिला था। नागरी लिपि में लिखे इस शिलालेख में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के रूप में दर्शाया गया है। इसे महाभारत में पांडवों की राजधानी के तौर पर वर्णित इंद्रप्रस्थ से जोड़कर देखा जाता है।

चित्रित धूसर मृदभांड के अवशेष भी देखने को मिलेंगे

इसके अलावा इस प्रदर्शनी में पुराने किले के अंदर ही पहले की खुदाई में मिले पेंटेड ग्रे वेयर (PGW) यानी चित्रित धूसर मृदभांड के अवशेष भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इनके साथ अश्वमेध यज्ञ को दर्शाने वाला एक विशेष इंस्टॉलेशन भी तैयार किया जा रहा है।

चीन, पाकिस्तान और ईरान के प्रतिनिधि कार्यक्रम में होंगे शामिल

SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में चीन, पाकिस्तान और ईरान समेत विभिन्न सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आयोजन का उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना है।

इस खास आयोजन के जरिए भारत पुराने किले को केवल एक ऐतिहासिक स्मारक के तौर पर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से विकसित होती सभ्यता के प्रमाणों के रूप में पेश करेगा। ‘अस्तित्व’ के माध्यम से प्रतिनिधियों को दिल्ली के प्राचीन इतिहास और यहां हुई पुरातात्विक खोजों को करीब से देखने का अवसर मिलेगा।

6.5 मीटर की खुदाई में सामने आया 2,100 साल का इतिहास

ASI के डायरेक्टर (म्यूजियम) वसंत स्वर्णकार के नेतृत्व में पुराने किले में खुदाई का मौजूदा चरण चल रहा है। उनके मुताबिक, अब तक करीब 6.5 मीटर गहराई तक खुदाई की जा चुकी है। इसमें मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक लगभग 2,100 साल के इतिहास के लगातार प्रमाण मिले हैं।

स्वर्णकार ने बताया कि इसी टीले के दूसरे हिस्सों में पहले हुई खुदाई के दौरान सभ्यता के ऐसे निशान मिले हैं, जो करीब 3,000 साल पुराने हैं। उनका कहना है कि मौजूदा खुदाई के अलावा पहले के चरणों में मिले अवशेष भी दिल्ली के प्राचीन इतिहास को समझने में अहम भूमिका निभाते हैं।

मौर्य काल से भी पुराने हो सकते हैं पुराने किले के इतिहास के निशान

पुराने किले का मौजूदा स्वरूप मुख्य रूप से शेरशाह सूरी के शासनकाल से जुड़ा माना जाता है। हालांकि, ASI की खुदाई में मिले अवशेष संकेत देते हैं कि इस स्थान पर इससे कई सदियों पहले भी आबादी और सभ्यता मौजूद थी। स्वर्णकार के अनुसार, खुदाई में मिले कुछ प्रमाण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के हैं। यह काल मौर्य शासन से जुड़ा है। पुराने किले की ऐतिहासिक पहचान को लेकर ASI की वेबसाइट पर भी उल्लेख है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं द्वारा बसाए गए दीनपनाह शहर को ध्वस्त कर इसी स्थान पर किले का निर्माण कराया था।

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