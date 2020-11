कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन अब तेज हो गया है। जहां एक ओर किसान संगठनों ने दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर ही जमे रहने की बात कही है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वे किसानों की बात सुनने के लिए तैयार हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर भी किसान आंदोलन को लेकर कई तरह के पोस्ट आए हैं। इनमें से कुछ में तो प्रदर्शनों को खालिस्तानी समर्थकों द्वारा शुरू किया बताया गया है। ऐसे ही आरोप पंजाबी एक्टर और किसान आंदोलन में शामिल रहे एक्टर दीप सिद्धू पर भी लगे हैं।

दरअसल, सोशल मीडिया पर दीप की एक क्लिप शेयर की जा रही है, जिसमें बरखा के साथ इंटरव्यू में वे कथित तौर पर भिंडरावाले को आतंकी मानने से इनकार करते दिख रहे हैं। इंटरव्यू में दीप कहते हैं कि भिंडरावाले ने एक मजबूत फेडरल स्ट्रक्चर के लिए संघर्ष किया था लेकिन उसके खिलाफ यह नैरेटिव गढ़ा गया कि वह टेररिस्ट है। एक मौके पर जब बरखा कहती हैं कि भिंडरावाले आतंकी था, तो सिद्धू कहते हैं कि आपको और सभी को पढ़ना चाहिए कि सत्ता जिसको जैसा दिखाना चाहती है, उसको वैसा ही दिखा देती है।

Set off to interview Deep Sidhu, Punjab actor with great expectations after seeing him in viral video negotiating at the barricades. Ended up in a massive fight. I believe his words have really hurt the Farmers Cause. Full conversation on @themojo_in here: https://t.co/zUqACfdFKO pic.twitter.com/OayTNbRdBH

— barkha dutt (@BDUTT) November 28, 2020