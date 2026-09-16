पंजाब के कपूरथला जिले के गिल गांव के रहने वाले 24 साल के मनप्रीत सिंह छोटे-मोटे काम करते थे। यहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर, जालंधर तहसील के मानक गांव के रहने वाले 27 साल के कुलराज सिंह ट्रक ड्राइवर थे। इस दौरान एक लोकल ट्रैवल एजेंट ने इन दोनों से अलग-अलग संपर्क किया और स्पेन की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नौकरी दिलाने का वादा किया।

मनप्रीत सिंह और कुलराज सिंह को यह बात अच्छी लगी कि एजेंट ने उनसे पैसे नहीं मांगे। दोनों से कहा गया, “पहले आप स्पेन पहुंचिए और फिर जैसे-जैसे कमाएंगे, वैसे-वैसे पैसे दे दीजिएगा।”

‘खान बाबा’ का फोन आया, मांगे 15-15 लाख रुपये

इस साल 30 जून को वे दोनों पंजाब से रवाना हुए लेकिन स्पेन के बजाय वे थाईलैंड पहुंच गए। इसके बाद उनके परिवार वालों को एक शख्स का फोन आया जिसने खुद को ‘खान बाबा’ बताया। उनसे मनप्रीत और कुलराज की रिहाई के लिए 15-15 लाख रुपये देने को कहा गया।

मनप्रीत के परिवार ने तो पैसे दे दिए और वह घर लौट आया लेकिन कुलराज का परिवार पूरी रकम का इंतजाम नहीं कर सका। परिवार का कहना है कि कुलराज को अगवा किया गया, उसके खिलाफ गलत जानकारी दी और अब वह थाईलैंड की जेल में है।

मनप्रीत और कुलराज के मामले अकेले नहीं हैं। पिछले 11 महीनों में पंजाब से ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं। इन युवाओं को स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया में नौकरी का वादा किया गया था लेकिन अलग-अलग एजेंटों के झांसे में आकर और अलग-अलग रास्तों से उन्हें थाईलैंड, ईरान, इथियोपिया और केन्या भेज दिया गया। सभी परिवारों ने पुलिस को बताया कि उन्हें ‘खान बाबा’ के फोन आए थे।

उधार लिया, कीमती सामान बेचा

ऐसे जिन लोगों को पंजाब से बाहर भेजा गया, वे सभी साधारण परिवारों से थे और ड्राइवर, नाई, पेट्रोल-पंप वर्कर या दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। उनके परिवारों का कहना है कि उन्हें रिहाई के लिए 15 लाख से 70 लाख रुपये जुटाने के लिए उधार लेना पड़ा या कीमती सामान बेचना पड़ा।

पंजाब पुलिस के अफसरों ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि वे ‘खान बाबा’ का पता लगाने के लिए परिवारों द्वारा दी गई बातचीत की रिकॉर्डिंग की जांच कर रहे हैं लेकिन अब तक उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला है। कपूरथला के एसएसपी गौरव तूरा का कहना है कि शिकायतों की हर मामले के हिसाब से जांच की जा रही है।

विदेश, गृह मंत्रालय और डीजीपी को लिखा पत्र

पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संत बलबीर सींचेवाल का कहना है कि उन्होंने हाल ही में विदेश मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले में इंटरपोल की मदद मांगी है।

मैंने कोई पैसे नहीं लिए- संजीव

मनदीप और कुलराज, दोनों ही मामलों में एक स्थानीय एजेंट संजीव कुमार ने उनके सफर का इंतजाम करने में मदद की थी और पुलिस की शिकायत में उसका नाम भी शामिल है। संजीव ने सफर का इंतजाम करने की बात तो स्वीकार की है लेकिन कहा कि उसने कोई पैसे नहीं लिए। उसने पंजाब के फगवाड़ा के रहने वाले सुमरित कुमार पर आरोप लगाया। सुमरित अब मलेशिया में रहता है। संजीव के मुताबिक, सुमरित ने लोगों को यूरोप भेजने का इंतज़ाम किया था और उसने उस पर भरोसा किया था।

संजीव ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, “सुमरित ने मुझे बताया था कि युवा पहले थाईलैंड जाएंगे और बाद में स्पेन का वीजा लेंगे। इसके बाद, (कुलराज और मनदीप के) परिवारों को अमृतसर में एक व्यक्ति के पास भेजा गया, जिसने सुमरित को देने के लिए क्रिप्टोकरेंसी में पैसे लिए।” संजीव ने यह भी कहा कि वह पुलिस के साथ सहयोग करने को तैयार हैं।

पुलिस को दी गई शिकायत में कुलराज की मां कुलदीप कौर ने संजीव के अलावा सुमरित, उसकी मां और उसकी बहन कोमल का भी नाम लिया है। कुलदीप कौर का कहना है कि पिछले महीने जब कोमल का फोन आया और उसने कहा पैसे देने पड़ेंगे, इसके बाद वह अपनी बहू और संजीव के साथ सुमरित के घर गई थीं।

पुलिस का कहना है कि उन्होंने संजीव से पूछताछ की है और उसका बयान दर्ज किया है। जब पुलिस से पूछा गया कि उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तो एसएसपी तूरा ने कहा कि जांच चल रही है। कुलराज के परिवार वालों का कहना है कि उनसे 15 लाख रुपये देने के लिए कहा गया था लेकिन वे 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं दे पाए। इसके कुछ ही समय बाद ही कुलराज को गिरफ्तार कर लिया गया।

ऑस्ट्रेलिया भेजने का वादा, भेज दिया ईरान

पुलिस के मुताबिक, पहला मामला अक्टूबर 2025 में सामने आया, जब सुल्तानपुर लोधी के अजय सिंह को तरनतारन के एक एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने का वादा किया था। वह कोलकाता के रास्ते भारत से निकला, दुबई पहुंचा और फिर परिवार से उसका संपर्क टूट गया।

अजय सिंह के परिवार का आरोप है कि इसके कुछ ही समय बाद, उन्हें एक वीडियो मिला जिसमें अजय और कुछ लोगों के साथ मारपीट होते हुए दिखाया गया था। यह भी बताया गया कि इन लोगों को ईरान में बंधक बनाकर रखा गया है। परिवार का कहना है कि करीब 70 लाख रुपये की मांग की गई थी।

अजय सिंह के रिश्तेदार ने बताया कि हमने अमृतसर में एक व्यक्ति को किश्तों में पैसे दिए। उन्होंने यह भी बताया कि इन पैसों को क्रिप्टोकरेंसी के तौर पर ट्रांसफर कर दिया गया। 5 दिसंबर, 2025 को अजय सिंह आखिरकार घर पहुंच गए।

पंजाब पुलिस का कहना है कि उसने अजय सिंह और उनके परिवार के सदस्यों से बात की है। परिवार ने बताया कि वे अपने एजेंट से बातचीत कर रहे हैं, जिसने पैसे वापस करने का वादा किया है, पैसे मिलने के बाद वे अपनी शिकायत वापस ले लेंगे।

दक्षिण कोरिया भेजने का वादा, इथियोपिया ले जाया गया

एक अन्य मामले में, फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले नाई हरबंस सिंह को दक्षिण कोरिया में नौकरी दिलाने का वादा किया गया था। वे इस साल मार्च में दिल्ली से निकले थे लेकिन दक्षिण कोरिया के बजाय वे इथियोपिया पहुंच गए। उनके परिवार का दावा है कि उन्हें ऐसे वीडियो मिले जिनमें उनकी पिटाई होते हुए दिखाया गया था और साथ ही ‘खान बाबा’ का फोन भी आया। उनके मामले में 25 लाख रुपये की मांग की गई थी। परिवार का कहना है कि उन्होंने 15 लाख रुपये दिए, जिसके बाद हरबंस को रिहा कर दिया गया। हरबंस की पत्नी ने बताया, ‘खान बाबा’ के कहे के हिसाब से हमने चंडीगढ़ और पटियाला में अलग-अलग लोगों को पैसे दिए।”

पुलिस अधिकारी का कहना है कि एजेंट अभी जापान में है और वापस आने पर उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने बताया कि हमने FIR दर्ज कर ली है।

घर लौटने के बाद हरबंस कहते हैं कि वह इथियोपिया में बंधक के तौर पर बिताए 26 दिनों को कभी नहीं भूल सकते। हरबंस ने कहा, “मुझे लगा था कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख पाऊंगा।” वह बताते हैं कि उन्हें बंधक बनाने वालों ने उनके परिवार से फिरौती की रकम का इंतजाम करवाने के लिए उन पर ज़ुल्म किए। हरबंस कहते हैं कि वे डंडों और लोहे की छड़ों से पीटते थे और कभी-कभी मेरे पैरों के बीच लोहे की चीजें रख देते थे।

कनपटी पर रख देते थे पिस्तौल

हरबंस कहते हैं कि बस जिंदा रहने लायक ही खाना मिलता था। हरबंस ने कहा, “ज़्यादातर समय, हमें आलू और भुने हुए चावल दिए जाते थे।” हरबंस बताते हैं कि ‘खान बाबा’ से जुड़े लोग उनके परिवार से पैसे मांगने के लिए फोन करते समय उनकी कनपटी पर पिस्तौल रख देते थे। हरबंस ने कहा, “वे 26 दिन मेरी जिंदगी के सबसे डरावने दिन थे।”

30 लाख रुपये देकर आए वापस

इथियोपिया भेजे गए एक और व्यक्ति का नाम रोहित कुमार है। रोहित पंजाब के ही फाजिल्का जिले का रहने वाला है। मार्च में, वह बैंकॉक, शारजाह और दुबई होते हुए इथियोपिया पहुंचा। रोहित कुमार के परिवार के अनुसार, उसे दक्षिण कोरिया में नौकरी दिलाने का वादा किया गया था। उसके परिवार का दावा है कि उन्होंने उसकी वापसी के लिए लगभग 30 लाख रुपये दिए।

रोहित कुमार के चाचा अशोक कुमार कहते हैं, “जैसा ‘खान बाबा’ ने कहा था, हमने 10 लाख रुपये की पहली किश्त दी और उसके बाद नैनीताल में उसके आदमियों को तीन और किश्तें दीं। आखिरी पेमेंट 20 अप्रैल को किया गया, जिसके बाद रोहित को रिहा कर दिया गया।”

इस मामले में उत्तराखंड में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रोहित कुमार ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, “आज भी मुझे बुरे सपने आते हैं।” रोहित बताते हैं कि वह तीन मार्च को दिल्ली से निकले और सबसे पहले उन्हें थाईलैंड ले जाया गया। वहां, उन्हें पंजाब के दो अन्य युवकों के साथ एक कमरे में रखा गया। रोहित ने कहा, “हमें बताया गया था कि अगले दिन शारजाह के लिए हमारी फ़्लाइट है।” शारजाह से उन्हें दुबई और फिर 5 मार्च को इथियोपिया ले जाया गया।

रोहित का कहना है कि जिस भारतीय एजेंट ने उनकी यात्रा का इंतजाम किया था, उसने उनसे कहा था कि अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले वे इथियोपिया में एक दिन बिताएंगे। रोहित ने कहा कि उन्होंने एजेंट पर भरोसा किया था, एक महिला समेत तीन लोग उन्हें अदीस अबाबा एयरपोर्ट से लेने आए और शाशेमेने शहर ले गए। वहां, रोहित को अपने जैसे दूसरे युवा भी मिले। रोहित कहते हैं, “करीब पांच या छह लोग पंजाब से थे, कुछ जम्मू से और बाकी हरियाणा से थे।”

रोहित बताते हैं कि बंधक बनाने वालों ने युवाओं के कपड़े उतरवाकर उन्हें सिर्फ अंडरवियर में छोड़ दिया, उनके हाथ बांध दिए और एक कमरे में डाल दिया। रोहित कहते हैं, “जब भी हमें वॉशरूम जाना होता था, वे हमारे हाथ थोड़े ढीले कर देते थे।”

हरबंस की तरह, रोहित को भी याद है कि उन्हें लगभग भूखा रखा गया था। रोहित कहते हैं, “वे हमें आलू देते थे। कभी-कभी तो वह भी नहीं मिलता था।” उन्होंने बताया कि बंधक बनाने वाले अक्सर रॉड से उन्हें मारते-पीटते थे। रोहित कहते हैं, “अगर हम एक-दूसरे से बात करने की कोशिश करते, तो वे हमें और ज्यादा मारते थे। मेरी पीठ पर अभी भी चोट के निशान हैं।” उन्हें 5 मार्च से 24 मार्च तक बंधक बनाकर रखा गया।

क्या पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है?

रोहित के मुताबिक, जिन लोगों ने उन्हें बंधक बनाया था, वे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे जिसमें पंजाब, दिल्ली और पाकिस्तान से काम करने वाले एजेंट थे। पंजाब के दूसरे लोगों की तरह, रोहित के परिवार को भी ‘खान बाबा’ के लोगों के फोन आए।

पंजाब के पांच अन्य युवाओं- दो तरनतारन से, दो पठानकोट से और एक फिल्लौर से- के परिवारों ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि जब उनके परिवार वालों ने उनकी रिहाई के लिए मोटी रकम चुकाई तभी वे वापस लौट सके।

जालंधर के कुलराज की जैसी कहानी फगवाड़ा के राम बालक की भी है। दक्षिण कोरिया भेजने का वादा करके उन्हें इस साल की शुरुआत में थाईलैंड ले जाया गया था। 29 जुलाई को थाई पुलिस की छापेमारी के बाद उन्हें और अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। राम बालक के भाई राजकुमार बताते हैं, “हम गरीब लोग हैं जो इस जाल में फंस गए। मैंने विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। मैं बस यही चाहता हूं कि वह सुरक्षित घर लौट आएं।”

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पंजाब में ड्रग्स की समस्या बढ़ती जा रही है। पंजाब के संगरूर में एक मजदूर गुलजार सिंह ने जहर खाकर जान दे दी। कहा जाता है कि इलाके के सरपंच और दूसरे लोगों ने गुलजार सिंह को बड़े पैमाने पर एक मौजूदा मंत्री से ड्रग्स के बारे में सवाल करने के बारे में धमकाया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।