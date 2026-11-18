पंजाब विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (SAD) आम आदमी पार्टी (आप) और प्रमुख विपक्षी कांग्रेस को टक्कर देने के लिए गठबंधन की बात कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों पार्टियां संभावित गठबंधन पर चर्चा कर रही हैं और इस सप्ताह के अंत में उनके वरिष्ठ नेताओं के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक होने की संभावना है।

2022 के विधानसभा चुनावों में पंजाब में अकाली दल का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, जिसमें उसकी सीटों की संख्या 2017 के 15 से घटकर मात्र तीन रह गई। वर्तमान में विधानसभा में पार्टी के दो विधायक हैं, क्योंकि मनप्रीत अयाली जेल में बंद खडूर साहिब सांसद अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाले अकाली दल (वारिस पंजाब दे) में शामिल हो गए हैं। सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाली पार्टी अकाली दल का राज्य में परंपरागत रूप से काफी प्रभाव रहा था। हालांकि उन्हें आम आदमी पार्टी (AAP) ने पिछले चुनावों में करारी शिकस्त दी, जिसने 117 में से 92 सीटें जीतीं।

कांग्रेस के प्रदर्शन में भी गिरावट

कांग्रेस की सीटों की संख्या 2017 में 77 से गिरकर 2022 में 18 रह गई। भाजपा, जिसने 2007 में 19 और 2012 में अकाली दल की सहयोगी पार्टी के रूप में 12 सीटें जीती थीं, वह 2022 में अकेले दम पर केवल दो सीटें ही जीत पाई।

अकाली दल का वोट शेयर भी गिरा। 2017 में उसे 25.24% वोट मिले थे जबकि 2022 में गिरकर 18.38% हो गया। कांग्रेस का वोट शेयर भी 30.5% से गिरकर 22.98% हो गया। इसके विपरीत आम आदमी पार्टी (AAP) के वोट शेयर में 23.72% से बढ़कर 42.01% की वृद्धि हुई। बीजेपी का वोट शेयर 5.39% से बढ़कर 6.6% हो गया।

दांव पर क्या है?

अकाली दल के लिए तात्कालिक प्राथमिकता चुनावी अस्तित्व और पंजाब में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता की वापसी है। पार्टी अभी आंतरिक असंतोष और विभाजन से जूझ रही है। वह अपने पारंपरिक समर्थन आधार को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। विशेष रूप से किसानों, ग्रामीण लोगों और सिख मतदाताओं के कुछ वर्गों के बीच उनकी लोकप्रियता गिरी है।

बीजेपी क्या चाहती है?

हालांकि भाजपा के लिए, आकलन राज्य से परे हैं। पश्चिम बंगाल में अपने चुनावी प्रदर्शन से उत्साहित होकर, पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति का विस्तार करने और राज्यसभा में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अप्रैल से जुलाई 2028 के बीच पंजाब की सात राज्यसभा सीटें खाली होने वाली हैं।

इनमें से छह सीटें वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसदों के पास हैं, जो इस साल अप्रैल में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके शामिल होने से 245 सीटों वाले ऊपरी सदन में एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है, जहां उसके 150 से अधिक सदस्य हैं।

भाजपा को लोकसभा में अकाली दल की उपस्थिति से भी लाभ मिल सकता है। अकाली की इकलौती सांसद हरसिमरत कौर बादल एनडीए की सीटों की संख्या में इजाफा कर सकती हैं। ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण है, जब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयकों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्र महत्वपूर्ण

पंजाब का चुनावी परिदृश्य मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी से प्रभावित है। राज्य की 2.77 करोड़ आबादी में से 1.73 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इस डेमोग्राफी के कारण ग्रामीण मतदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। अकाली दल और कांग्रेस को परंपरागत रूप से ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त होता रहा है, जिनमें से कई कृषि से जुड़े हुए हैं। अकाली दल ने सिख मतदाताओं के एक वर्ग में भी अपना प्रभाव बनाए रखा है, जबकि भाजपा का परंपरागत आधार मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक केंद्रों में केंद्रित रहा है।

हालांकि आम आदमी पार्टी की 2022 की जीत ने इन परंपरागत चुनावी विभाजनों को पाटने की उसकी क्षमता को प्रदर्शित किया। पंजाब की 117 सीटों में से आधे से अधिक सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में आती हैं। इनमें फाजिल्का, जीरा, जलालाबाद, सुल्तानपुर लोधी और शाहकोट शामिल हैं। मानसा, फागवारा, गुरदासपुर और फरीदकोट सहित लगभग 30 निर्वाचन क्षेत्रों को ग्रामीण सीटों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बटाला, खरार, मोगा, खन्ना और मलेरकोटला जैसे निर्वाचन क्षेत्र शहरी श्रेणी में आते हैं। लगभग 12 सीटें शहरी क्षेत्र की मानी जाती हैं, जिनमें लुधियाना उत्तर, लुधियाना दक्षिण, लुधियाना मध्य, लुधियाना पूर्व, लुधियाना पश्चिम, अमृतसर उत्तर, जालंधर उत्तर, एसएएस नगर और होशियारपुर शामिल हैं। इसलिए भाजपा और अकाली दल के बीच सीट बंटवारे की बातचीत में सीटों का डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने की संभावना है।

बीजेपी चाहती है अधिक सीटें

अकाली के साथ प्रस्तावित गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती भाजपा की मांग वाली सीटों की संख्या है। भाजपा का मानना है कि उसकी राष्ट्रीय उपस्थिति बढ़ रही है और वह अब पहले की तुलना में कहीं अधिक सीटें चाहती है। भाजपा का मुख्य मुद्दा पंजाब की कर्ज वाली अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र से सहायता लाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, नशीली दवाओं की समस्या से निपटने और सीमावर्ती राज्य के रूप में राज्य के रणनीतिक महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को उजागर करने की उसकी क्षमता पर केंद्रित होने की संभावना है।

अकाली दल किसानों और सिख मतदाताओं के कुछ वर्गों के बीच अपने पारंपरिक समर्थन का लाभ उठाने की कोशिश करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव भाजपा के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन (काडियान) द्वारा हाल ही में दिए गए समर्थन के वादे से भी अकाली दल की सौदेबाजी की स्थिति मजबूत हो सकती है।

ऐसा माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां अपने पहले के सीट बंटवारे के फार्मूले में बदलाव पर विचार कर रही हैं, जिसके तहत भाजपा पारंपरिक रूप से लगभग 23 सीटों पर और अकाली बची हुई 94 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। मौजूदा चर्चाओं के अनुसार भाजपा लगभग दोगुनी सीटें मांग रही है, जबकि एसएडी लगभग 70-75 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के अनुसार इस हफ्ते होने वाले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) चुनावों के परिणाम भी अकाली दल की सौदेबाजी की स्थिति पर असर डाल सकते हैं।

सीएम फेस पर भी फंसा है पेंच

हालांकि सबसे विवादास्पद मुद्दा मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम हो सकता है। अकाली दल अपने नेता को गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने पर जोर देगी, खासकर अगर वह पहले के समझौतों के तहत तय सीटों से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत होती है। पंजाब में एक अधिक प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने की भाजपा की बढ़ती महत्वाकांक्षा को देखते हुए ऐसी मांग पर सहमत होना उसके लिए मुश्किल साबित हो सकता है।

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पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) के दो विधायक डॉ. चरणजीत सिंह और गुरमीत सिंह खुड्डियां फरवरी 2027 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने के बाद अलग-अलग रुख अपना रहे हैं। दोनों ने 2022 के विधानसभा चुनावों में दिग्गज दलों के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को हराकर शानदार जीत हासिल की थी। पढ़ें पूरी खबर