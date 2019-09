पंजाब के लुधियाना में स्थानीय विधायक की तरफ से गुरुदासपुर के उपायुक्त (डीसी) विपुल उज्ज्वल को हड़काने का वीडियो सामने आया है। इस मामले में लोक इंसाफ पार्टी के लुधियाना से विधायक सिमरनजीत सिंह बैंस के डीसी के साथ किए गए दुर्व्यहार खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

इस मामले को लेकर बटाला के एसडीएम बीआर सिंह ने शिकायत दी। वीडियो में विधायक सिमरनजीत सिंह डीसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। विधायक बैंस पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद वीरवार को बटाला पहुंचे थे।

वीडियो में विधायक डीसी ऑफिस में लोगों को बाहर निकाले जाने की बात का हवाला देते हुए कह रहे हैं ‘ये ऑफिस तेरे बाप का है…’। विधायक ने डीसी से लोगों का अपमान करने की बात कही। विधायक के व्यवहार से नाराज डीसी विपुल उज्ज्वल ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। इस पर विधायक ने कहा कि उनके पास अपनी बात सुनाने का दूसरा तरीका भी है।

#WATCH Punjab: Verbal spat between Lok Insaaf Party MLA from Ludhiana, Simranjit Singh Bains & Gurdaspur Dy Commissioner Vipul Ujwal. An FIR has been filed against the MLA for misbehaving with the Deputy Commissioner, based on a complaint filed by Batala SDM BR Singh. (06.09.19) pic.twitter.com/1YnWxnqbPi

— ANI (@ANI) September 8, 2019