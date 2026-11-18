पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) के दो विधायक डॉ. चरणजीत सिंह और गुरमीत सिंह खुड्डियां फरवरी 2027 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने के बाद अलग-अलग रुख अपना रहे हैं। दोनों ने 2022 के विधानसभा चुनावों में दिग्गज दलों के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को हराकर शानदार जीत हासिल की थी।

आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने अब तक दो सूचियां जारी की हैं, जिनमें 117 सीटों में से 71 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। कई वर्तमान विधायकों को टिकट नहीं मिला है।

चरणजीत सिंह

2022 में नेत्र शल्य चिकित्सक डॉ. चरणजीत सिंह ने रोपड़ जिले की अनुसूचित जाति आरक्षित सीट चामकौर साहिब में कांग्रेस के दिग्गज नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को उनके गढ़ में हराया था। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी ने 65 वर्षीय चरणजीत सिंह की जगह चामकौर साहिब से पूर्व राज्य बसपा प्रमुख जसवीर सिंह गढ़ी को उम्मीदवार बनाया है।

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व के इस कदम से नाराज चरणजीत सिंह ने घोषणा की है कि वे अपनी सीट से किसी अन्य पार्टी के टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ेंगे। चन्नी चमकौर साहिब से तीन बार विधायक रह चुके हैं (2007, 2012 और 2017) और मुख्यमंत्री भी थे, जब चरणजीत सिंह ने उन्हें 2017 में हराया था।

दोनों सीटों से हार गए थे चन्नी

2022 में चन्नी दोनों सीटों से हार गए थे। उन्होंने अपनी दूसरी सीट बरनाला जिले की भादौर चुना था, जहां से आम आदमी पार्टी के लाभ सिंह उगोके से हार गए। पार्टी ने 2027 के चुनाव के लिए लाभ सिंह को फिर टिकट दिया है।

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए चरणजीत सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें दो बार धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि पहले 2022 में पार्टी की जीत के बाद भगवंत मान मंत्रिमंडल में मंत्री पद से वंचित किया और अब 2027 के चुनावों के लिए टिकट से वंचित किया। उन्होंने कहा, “मैं 2002 से 2014 तक कांग्रेस में था, लेकिन मुझे कभी टिकट नहीं मिला। मैंने दिसंबर 2014 में AAP ज्वाइन की। मैं एक सक्रिय समाजसेवी हूं। मैं कई सालों से मुफ्त नेत्र शल्य चिकित्सा कर रहा हूं। AAP में शामिल होने के पीछे मेरा विचार यह था कि सत्ता मिलने पर जनता की सेवा और भी बेहतर तरीके से की जा सकती है। अब मुझे ठगा हुआ महसूस हो रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री को हराने के बाद कम से कम कैबिनेट में जगह तो मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे 2027 के चुनाव का टिकट भी नहीं दिया जाएगा।”

BSP से आए नेता को मिला टिकट

चरणजीत सिंह ने आगे बताया कि पार्टी ने उन्हें टिकट न देने का कोई कारण नहीं बताया है। गढ़ी के चमकौर साहिब से AAP के नए उम्मीदवार जसवीर सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव (आनंदपुर साहिब से) और 2022 के विधानसभा चुनाव (फगवाड़ा से) दोनों में BSP के टिकट पर हार गए थे। जनवरी 2025 में AAP में शामिल होने के बाद उन्हें मान सरकार द्वारा पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आम आदमी पार्टी (AAP) के चमकौर साहिब का प्रभारी नियुक्त होने के बाद उन्होंने इस अगस्त में पैनल के पद से इस्तीफा दे दिया।

इसको लेकर चरणजीत सिंह ने कहा, “जब गढ़ी को मेरे क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया, तो मैंने (AAP प्रमुख) अरविंद केजरीवाल को नियुक्ति के लिए पत्र लिखा। उनके सहायक प्रतिनिधि ने मुझे आश्वासन दिया कि मेरी बात सुनी जाएगी, लेकिन दो महीने बीत चुके हैं और ऐसा नहीं हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पांच वर्षों में शुरू की गई विकास परियोजनाओं की एक लंबी सूची है और उन्होंने (AAP नेतृत्व ने) अभी तक यह नहीं कहा है कि मेरे प्रदर्शन में कोई कमी थी या नहीं।”

गुरमीत खुड्डियां

एक किसान गुरमीत सिंह खुड्डियां ने 2022 में एक बड़ा उलटफेर किया, जब उन्होंने श्री मुक्तसर साहिब जिले के लांबी में पांच बार के मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के दिग्गज नेता प्रकाश सिंह बादल को उनके ही गढ़ में हरा दिया। दिवंगत प्रकाश सिंह बादल 1997 से 2017 तक लांबी से पांच बार विधायक रहे थे। बादल परिवार का गांव ‘बादल’ इसी ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में आता है। यह क्षेत्र बठिंडा लोकसभा सीट का हिस्सा है, जहां से SAD प्रमुख सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल वर्तमान में पार्टी की एकमात्र सांसद हैं।

2023 में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुड्डियां को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और उन्हें कृषि और किसान कल्याण विभाग सौंपा। हालांकि आगामी चुनावों के लिए पार्टी ने लांबी से उनके भतीजे रणधीर सिंह ‘धीरा’ खुड्डियां को मैदान में उतारने का फैसला किया है। AAP के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वे पिछले पांच वर्षों से इस निर्वाचन क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

AAP के साथ बने रहेंगे खुड्डियां

64 वर्षीय गुरमीत खुड्डियां एक मंत्री के रूप में अपना काम जारी रखे हुए हैं और उनका कहना है कि वे AAP के साथ ही बने रहेंगे। वे एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता जत्थेदार जगदेव सिंह खुड्डियां ने 1989 में उग्रवाद के दौर के दौरान SAD (सिमरनजीत सिंह मान) के उम्मीदवार के रूप में फरीदकोट लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में उनका शव एक नहर से बरामद हुआ था।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बातचीत में खुड्डियां ने बताया कि अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने SAD (मान) के साथ काम किया और फिर 2003 में कांग्रेस में शामिल हो गए। वे 2014 से 2019 तक कांग्रेस के मुक्तसर जिला अध्यक्ष रहे थे।

खुड्डियां 2021 में AAP में शामिल हुए। 2022 के चुनावों में पार्टी ने उन्हें प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ मैदान में उतारा था। इसके पीछे कई कारण थे। उनकी किसानी पृष्ठभूमि, आम लोगों के साथ जुड़ाव, पंथिक विरासत, और इस इलाके में कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में उनका लंबा संगठनात्मक अनुभव उनके काम आया। खुड्डियां ने कहा, “बागी होकर चुनाव लड़ने को लेकर डॉ. चरणजीत के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने रुख पर कायम रहूंगा। मैं एक आम आदमी था और लोगों के प्यार और मुझ पर ‘आप’ (AAP) के भरोसे की वजह से ही मैं मंत्री बना। मुझे टिकट न देने के पीछे मेरी पार्टी के अपने कारण और योजनाएं रही होंगी। मुझे नहीं लगता कि प्रकाश बादल साहब को हराने के बदले मुझे पर्याप्त इनाम नहीं मिला। ‘आप’ ने मुझे बठिंडा से 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़वाया था, हालांकि उसमें मैं हरसिमरत कौर बादल से हार गया। उस समय भी मैं मंत्री था। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि ‘आप’ को मुझ पर भरोसा नहीं था। हो सकता है कि इस बार वे किसी नए चेहरे को मैदान में उतारना चाहते हों।”

भतीजे का समर्थन करेंगे खुड्डियां

खुड्डियां ने आगे कहा, “रणधीर मेरा भतीजा है, जिसने 30 साल से भी ज्यादा समय तक मेरे साथ काम किया है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके लिए समर्थन जुटाऊं। न तो उसके प्रति और न ही ‘आप’ के प्रति मेरे मन में कोई नाराजगी है।”

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