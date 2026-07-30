Punjab Paper Leak Controversies: पिछले हफ्ते नीट पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, पंजाब में विपक्षी दल अब राज्य के स्कूल और उच्च शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

बैंस के इस्तीफे की मांग और राज्य के उन अन्य मंत्रियों के इस्तीफे की मांग, जिनके विभागों के तहत ये विवादित परीक्षाएं आयोजित हुई थीं, तब उठाई गई जब आम आदमी पार्टी (एएपी) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कहा था: “अगर पंजाब में कोई पेपर लीक होता है तो हम तुरंत मंत्री को हटा देंगे।”

पंजाब में विपक्षी दलों – जिनमें कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल शामिल हैं – ने आरोप लगाया है कि साल 2022 में आम आदमी पार्टी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पंजाब में कम से कम छह बार पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। इनमें हाल ही में हुई फार्मेसी ऑफिसर्स भर्ती परीक्षा भी शामिल है।

वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि “पिछले साढ़े चार साल में राज्य में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है।”

विपक्ष ने मान पर “झूठ बोलने” का आरोप लगाते हुए इन छह कथित मामलों का हवाला दिया है। आइए जानते हैं कि इन छह मामलों में क्या हुआ था और उस समय आम आदमी पार्टी सरकार ने इन पर क्या कार्रवाई की थी।

फार्मेसी ऑफिसर्स भर्ती परीक्षा (2026)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 454 फार्मेसी ऑफिसर्स की भर्ती के लिए परीक्षा 19 जुलाई को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का आयोजन बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट ने कराया था। पंजाब के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर करीब 7,000 उम्मीदवार इसमें शामिल हुए थे। उसी दिन पंजाब पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि परीक्षा के दौरान एक बड़े “अंतरराज्यीय नकल गिरोह” का भंडाफोड़ किया गया है।

पुलिस के अनुसार, फिरोजपुर के परीक्षा केंद्र में कुछ उम्मीदवारों को छिपे हुए पेन कैमरे के साथ पकड़ा गया। आरोप है कि इन उम्मीदवारों ने प्रश्न पत्र की तस्वीरें खींचीं और उन्हें हरियाणा के भिवानी में बैठे अपने साथी को भेजा। इसके बाद उस व्यक्ति ने प्रश्न पत्र फरीदकोट में मौजूद अपने अन्य साथियों को भेज दिया। पुलिस के अनुसार, इन लोगों ने वायरलेस ब्लूटूथ उपकरण के जरिए परीक्षा हॉल में बैठे उम्मीदवारों को उसी समय उत्तर बताए।

फरीदकोट रेंज पुलिस के बयान के अनुसार, इस गिरोह के मास्टरमाइंड की पहचान गुरमीत सिंह के रूप में हुई, जो फाजिल्का के संत कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज में कर्मचारी था। पुलिस ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 28 उम्मीदवारों और 7 अन्य लोगों समेत कुल 35 लोगों को हिरासत में लिया था।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 28 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि “आगे की चयन प्रक्रिया इस रिट याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।” कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया “पूरी तरह से खराब हो चुकी है।”

आप सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान और मंत्री हरजोत सिंह बैंस शामिल हैं, ने कहा कि यह “पेपर लीक” नहीं बल्कि एक “नकल गिरोह” था, जिसे समय रहते पकड़ लिया गया। बैंस ने यह भी स्पष्ट किया कि फार्मेसी ऑफिसर्स परीक्षा स्वास्थ्य मंत्री के विभाग के अंतर्गत आती थी, शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं।

PSSSB ग्रुप B ऑफिसर्स परीक्षा (2025)

पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) की ओर से ग्रुप B अधिकारियों के 408 पदों – जैसे नायब तहसीलदार, सीनियर असिस्टेंट, ट्रेजरी ऑफिसर आदि – के लिए भर्ती परीक्षा 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में एक लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे।

हालांकि, इसके बाद एक अजीब स्थिति सामने आई। परीक्षा में टॉप करने वाले 100 उम्मीदवारों में से कम से कम 22 उम्मीदवार अकेले बठिंडा जिले से थे। इनमें से कुछ ऐसे भी थे, जिनमें एक ही परिवार के दो या उससे ज्यादा लोग शामिल थे। इस बात ने पेपर लीक की आशंकाओं को जन्म दिया और PSSSB ने मामले की जांच के लिए विजिलेंस ब्यूरो को जांच सौंप दी।

उम्मीदवारों ने आरोप लगाया था कि टॉप करने वालों में भाई-बहन, पति-पत्नी और रिश्तेदार शामिल थे। उनका कहना था कि शुरुआती रैंक में कुछ गिने-चुने परिवारों के ही लोग बड़ी संख्या में शामिल हैं। विजिलेंस ब्यूरो ने पेपर लीक के आरोपों की जांच शुरू की, जो अभी भी जारी है।

बठिंडा के एक परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों ने यह भी शिकायत की थी कि बांटे गए कई प्रश्न पत्रों में व्हाइटनर से सुधार किए गए थे। इससे परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र में छेड़छाड़ की आशंका और ज्यादा बढ़ गई। परीक्षा के नतीजे घोषित हुए छह महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन विजिलेंस जांच लंबित होने के कारण अभी तक भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है।

ADO परीक्षा (2024)

पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की ओर से कृषि विकास अधिकारियों (Agriculture Development Officers – ADO) के 200 खाली पदों के लिए भर्ती परीक्षा 30 जून 2024 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में करीब 4,100 उम्मीदवार शामिल हुए थे। यह परीक्षा उस समय विवादों में आ गई जब कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया था।

कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को ई-मेल भेजकर कथित तौर पर जानकारी दी थी कि राज्य के कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पेपर लीक करने के लिए 32 लाख रुपये की रिश्वत ली है। इसके बाद लुधियाना और जालंधर में उम्मीदवारों ने प्रदर्शन भी किए। उन्होंने परीक्षा रद्द करने और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। हालांकि, पंजाब सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था।

PSTET (2023)

पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (PSTET) में दो पेपर होते हैं – पेपर-1 और पेपर-2। यह परीक्षा 12 मार्च 2023 को आयोजित की गई थी, जिसमें एक लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। लेकिन परीक्षा के अगले ही दिन पंजाब सरकार ने पेपर-2 को रद्द कर दिया और इसे दोबारा कराने का फैसला लिया।

दरअसल, जांच में पाया गया था कि प्रश्न पत्र में कम से कम 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही जवाब पहले से ही बोल्ड अक्षरों में चिन्हित थे। यह परीक्षा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की ओर से कराई गई थी। इस मामले में यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसरों को निलंबित कर दिया गया था।

मुख्यमंत्री भगवंत मान और मंत्री हरजोत सिंह बैंस दोनों ने परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को स्वीकार किया था और कहा था कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके बाद पेपर-2 की दोबारा परीक्षा 30 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई थी।

PSEB कक्षा 12 अंग्रेजी परीक्षा (2023)

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) के तहत होने वाली कक्षा 12 की अंग्रेजी की बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी 2023 को आयोजित होनी थी। लेकिन परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले कथित पेपर लीक की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। उस समय पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे और कहा था कि गढ़शंकर जिले में पेपर लीक के “सीधे सबूत” मिलने के बाद परीक्षा रद्द की गई। इससे पूरे राज्य में करीब 2.96 लाख छात्र प्रभावित हुए थे।

इसके बाद यह परीक्षा दोबारा 24 मार्च 2023 को आयोजित की गई। लेकिन 24 मार्च को दोबारा परीक्षा के दौरान भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई। लुधियाना और फिरोजपुर जिलों में 185 छात्रों को गलती से वही प्रश्न पत्र बांट दिए गए, जो पहले लीक हो चुके थे।

यह गलती ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की “लापरवाही” के कारण हुई। इन 185 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी पड़ी और उनकी तीसरी बार परीक्षा 22 मई 2023 को आयोजित की गई।

नायब तहसीलदार परीक्षा (2022)

पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) ने नायब तहसीलदार के 78 खाली पदों के लिए भर्ती परीक्षा 22 मई 2022 को आयोजित की थी। इस परीक्षा में करीब 42,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। बाद में इस परीक्षा में बड़े स्तर पर नकल, अनियमितताओं और धांधली के आरोप लगाए गए।

इन आरोपों के बाद राजस्व और पुनर्वास विभाग ने परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया। इसके बाद यह परीक्षा दोबारा 18 जून 2023 को आयोजित की गई। उम्मीदवारों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि वायरलेस उपकरणों की मदद से बड़े पैमाने पर नकल की गई थी। पंजाब पुलिस की जांच में भी इन आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके बाद दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने भी जांच शुरू की थी।

Explained: पेपर लीक पर नया कानून क्या है? जानिए सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 के नए नियम, सजा और छात्रों पर असर

देश में पिछले कुछ वर्षों में नीट, यूजीसी नेट भर्ती परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक तथा संगठित नकल के मामलों ने करोड़ों छात्रों का भरोसा हिलाया। इन्हीं घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने 2024 में पहला एंटी-पेपर लीक कानून बनाया था। अब उसी कानून को और कड़ा बनाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 लाया गया है। इसका उद्देश्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं, बल्कि पेपर लीक के संगठित नेटवर्क को तोड़ना और मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करना है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक