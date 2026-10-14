पंजाब के मनसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले आरोपी केमिस्ट को बुधवार को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, भीड़ ने बुलडोजर लाकर उसके मेडिकल स्टोर को तोड़ दिया और फिर उसमें आग लगा दी। अधिकारियों ने कथित अवैध निर्माण का हवाला देते हुए उसके घर का एक हिस्सा गिरा दिया।

परविंदर सिंह झोटा के परिवार ने (जिसने उसके शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है) गुरुवार को पंजाब बंद का आह्वान किया है। पंजाब में विपक्षी पार्टियों, जिनमें कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, BJP, अकाली दल वारिस पंजाब दे, के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा और सरकारी कर्मचारियों की यूनियनें शामिल हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है।

परविंदर सिंह झोटा के पिता ने की है शिकायत

बठिंडा रेंज के DIG हरजीत सिंह ने कहा कि आरोपी केमिस्ट अश्विनी कुमार को पंजाब वापस लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परविंदर सिंह झोटा के पिता भीम सिंह की शिकायत के आधार पर दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR के अनुसार भीम सिंह एक वकील से मिलने जा रहे थे, तभी उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी। वह मौके की तरफ दौड़े और देखा कि उनका खून से लथपथ बेटा अश्विनी के मेडिकल स्टोर के पास से भाग रहा है।

भीम सिंह ने आरोप लगाया कि जब उनका बेटा भागा, तो अश्वनी ने पिस्तौल लेकर उनका पीछा किया और उनके सामने गोलियां चलाईं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अश्वनी और उनके साथियों ने उनके बेटे की हत्या की साज़िश रची थी।

42 साल का परविंदर झोटा घटना के समय फेसबुक पर लाइवस्ट्रीमिंग कर रहा था। टकराव और गोलीबारी के फुटेज से मानसा में बहुत गुस्सा फैल गया है, जहां परविंदर झोटा नशे की चीज़ों की गैर-कानूनी बिक्री के खिलाफ कैंपेन का एक जाना-माना चेहरा बनकर उभरा था। मानसा के बाज़ार दूसरे दिन भी बंद रहे और सिविल हॉस्पिटल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई, जहां मृतक का शव रखा है।

पंजाब बंद का आह्वान

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए परविंदर सिंह झोटा के पिता ने गुरुवार को पूरे राज्य में बंद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि परिवार शव को स्वीकार नहीं करेगा और न ही दाह संस्कार और अंतिम संस्कार करेगा उन्होंने कहा कि जब तक पूरा न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने चंडीगढ़ के PGIMER में पोस्टमार्टम करवाने, जांच CBI को सौंपने और मुख्यमंत्री भगवंत मान और DGP गौरव यादव के तुरंत इस्तीफे की अपनी मांग दोहराई।

भीम सिंह ने यह भी जानना चाहा कि परविंदर झोटा पर गोली चलाने से पहले अश्विनी कुमार अपने मोबाइल पर किससे बात कर रहा था। इस पर DIG ने कहा कि शुरुआती जांच के मुताबिक, वह अपने परिवार के किसी सदस्य से बात कर रहा था।

परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद बनी अलग-अलग संगठनों और सोशल एक्टिविस्ट की एक जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी मान और DGP के इस्तीफे और मानसा के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और संबंधित DSP, SHO और ड्रग इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने की मांग की।

भगवंत मान ने शांति की अपील की

जब इस हत्या से राजनीतिक बहस शुरू हो गई, तो भगवंत मान ने आरोपियों को सख्त सजा देने का वादा किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। भगवंत मान ने एक वीडियो मैसेज में कहा, “मानसा में एक बुरी घटना हुई है। मैं यह साफ करना चाहता हूं कि पंजाब पुलिस दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस मामले में जो भी साज़िश रचता हुआ पाया जाएगा, उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। मैंने DGP को पूरी जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्य आरोपी को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर जांच में इस हत्या के पीछे किसी और व्यक्ति या संगठन के शामिल होने का पता चलता है, तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा।”

इस बीच मानसा में दोपहर के आसपास स्थिति तब और बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों ने उस मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया जहां परविंदर झोटा की गोली मारकर हत्या की गई थी। कुछ निहंग सिखों सहित एक भीड़ एक बुलडोजर लेकर आई और भारी पुलिस मौजूदगी के बीच उसे गिरा दिया और फिर आग लगा दी। भीड़ ने स्टोर से फर्नीचर भी सड़क पर खींच लिया और उसे आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने लगभग 700 मीटर दूर वीर नगर इलाके में कुमार के घर की ओर मार्च करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके तुरंत बाद, पुलिस और ज़िला प्रशासन ने कुमार के घर पर बुलडोज़र लगा दिया, जिससे बाउंड्री वॉल का कुछ हिस्सा और सामने का स्ट्रक्चर गिर गया। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें घर पर बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन की जानकारी मिली थी।

इससे पहले पुलिस ने MLA और अकाली दल वारिस पंजाब दे के नेता मनप्रीत सिंह अयाली और उनके समर्थकों को जगराओं के हलवारा चौक पर रोककर हिरासत में ले लिया, जब वे परविंदर सिंह झोटा के परिवार से दुख जताने के लिए मानसा जा रहे थे।

चन्नी के समर्थकों की पुलिस के साथ बहस

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने भी पंजाब पुलिस पर उन्हें मानसा जाने से रोकने का आरोप लगाया। जब चन्नी के समर्थकों और कुछ पुलिस अधिकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया तो उनके बीच गरमागरम बहस हुई। चन्नी ने दावा किया, “पंजाब पुलिस हमें मान सरकार के कहने पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए रोक रही है।”

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मौजूदा हालात के लिए प्रशासन को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, “पंजाब में ड्रग माफिया का राज है। इन हालात के लिए CM पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं। उन्हें यह मान लेना चाहिए कि वे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं और उन्हें तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।”

कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने दुखी परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा, “परविंदर सिंह ने पंजाब के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने इस हत्या को पंजाब में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर की डरावनी झलक बताया। उन्होंने भगवंत मान से यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार अपने लोगों की सुरक्षा पक्की नहीं कर सकती तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी परविंदर सिंह झोटा के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है, और उसे इंसाफ दिलाने के लिए हर लेवल पर आवाज उठाएगी। जालंधर कैंट के विधायक ने कहा, “ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना, इस धंधे में शामिल नेटवर्क की पहचान करना, और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना सरकार की पहली जिम्मेदारियों में से एक है।”

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर प्रियांक कानूनगो ने इस हत्या को एक गंभीर मामला बताया और कहा कि कमीशन ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन करने वाले एक्टिविस्ट की सुरक्षा के मुद्दे की जांच करेगा।

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