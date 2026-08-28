पंजाब अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गढ़ी ने अपना इस्तीफा राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सौंपा है।

जसवीर सिंह गढ़ी ने अपने इस्तीफे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को संबोधित करते हुए लिखा, “उपरोक्त विषय के संबंध में निम्नलिखित है कि मेरे द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिनांक 26-08-2026 को देने का निर्णय लिया गया है। अतः मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें।”

इससे एक दिन पहले यानी गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने जसवीर सिंह गढ़ी को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित चमकौर साहिब निर्वाचन क्षेत्र का अपना हलका प्रभारी नियुक्त किया है। जिससे 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले संभावित उम्मीदवार परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

यह सीट आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. चरणजीत सिंह के पास है, जिन्होंने 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को 7,900 से अधिक वोटों से हराया था। चन्नी ने 2007, 2012 और 2017 में यह सीट जीती थी।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि किसी मौजूदा विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति को हलका प्रभारी नियुक्त करना अक्सर उम्मीदवार परिवर्तन से पहले की प्रक्रिया रही है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में अपने कार्यकाल के दौरान जमीनी स्तर पर मजबूत नेटवर्क बनाने वाले प्रमुख दलित नेता गढ़ी अब इस निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी की गतिविधियों की देखरेख करेंगे।

AAP के पदाधिकारियों ने इस कदम को कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए एक नियमित संगठनात्मक अभ्यास बताया। हालांकि, राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे दलित मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के जमीनी नेतृत्व के संभावित पुनर्गठन के रूप में देखते हैं।

गढ़ी की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है। वह पूर्व सरकारी पशु चिकित्सा निरीक्षक हैं। उन्होंने 2019 में सेवा से इस्तीफा दे दिया और लगभग पांच वर्षों तक बसपा की पंजाब इकाई का नेतृत्व किया।

2024 में गढ़ी को बसपा ने पार्टी से बाहर कर दिया था

बसपा ने गढ़ी को नवंबर 2024 में अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया था। वह 1 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री भगवंत मान की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और दो महीने बाद पंजाब अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष बनाए गए।

अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष के रूप में गढ़ी ने कांग्रेस और भाजपा के कई पदाधिकारियों पर निशाना साधा है। उन्होंने दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के बारे में टिप्पणी को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वाड़िंग को तलब किया और लिखित जवाब मांगा। उन्होंने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को भी दो बार तलब किया, जिसमें पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के खिलाफ कथित जातिवादी टिप्पणी का मामला भी शामिल है।

धूरी में नगर निगम चुनाव से संबंधित विवाद के दौरान कथित जातिवादी टिप्पणी के मामले में गढ़ी ने कांग्रेस से भाजपा में आए नेता रवनीत सिंह बिट्टू को भी तलब किया। बिट्टू द्वारा सार्वजनिक माफी मांगने के बावजूद उन्होंने संगरूर पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट को असंतोषजनक बताते हुए खारिज कर दिया। विधायक डॉ. चरणजीत सिंह और आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।

पंजाब में DA के लिए कर्मचारियों की सामूहिक छुट्टी: सरकार ने मांगी गैरहाजिर कर्मचारियों की सूची, कार्रवाई की चेतावनी

पंजाब में बकाया महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश (Mass Leave) आंदोलन जारी है। इस बीच पंजाब सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों की लिस्ट तैयार कर सौंपें। सरकार ने कहा है कि संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ लागू सेवा नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर।



