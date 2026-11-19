पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में महिलाओं से जुड़े मुद्दों और उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा बढ़ रही है। इसे देखते हुए राजनीतिक दलों की महिला इकाइयां अब सिर्फ पार्टी के कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने या समर्थन देने तक सीमित नहीं हैं। वे अपने स्तर पर राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं और जमीनी स्तर पर लोगों के बीच पहुंच बना रही हैं।

शिरोमणि अकाली दल (SAD) में यह बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। पार्टी की महिला इकाई ‘इस्त्री अकाली दल’ अब तक करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों में ‘मावां धीयां दी ललकार’ के नाम से रैलियां कर चुकी है। इन रैलियों में नशे की समस्या को प्रमुख मुद्दा बनाया जा रहा है। नशे के सामाजिक और आर्थिक बुरे असर का सबसे ज्यादा सामना अक्सर महिलाओं को करना पड़ता है। इन रैलियों में बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होती हैं।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की महिला इकाई ‘महिला मोर्चा’ भी अब सक्रिय भूमिका में नजर आ रही है। पहले यह इकाई मुख्य रूप से बड़ी रैलियों और बैठकों में दिखाई देती थी लेकिन अब उसने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के खिलाफ अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। बीजेपी का दावा है कि उसकी महिला इकाई अब जिला इकाइयों के अलावा मंडल स्तर तक सक्रिय हो चुकी है।

कांग्रेस में भी पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और स्वयंसेवक शामिल हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में निकाली गई साइकिल यात्रा ‘जवानी संभाल यात्रा’ में भी कई महिलाओं ने हिस्सा लिया।

आम आदमी पार्टी की भी महिला इकाइयां तैयार

इस बीच सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) का भी गांवों और मोहल्लों में महिलाओं का अपना नेटवर्क तैयार हो गया है। पार्टी के पास करीब 1.25 लाख महिला स्वयंसेवक हैं जिन्हें ‘सखियां’ कहा जाता है। शुरुआत में इन महिलाओं को ‘मावां धीयां सत्कार योजना’ के लिए लाभार्थियों के फॉर्म भरने में मदद करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनमें से कई महिलाएं अब भी पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रमों में सक्रिय हैं।

चुनाव में महिलाओं की अहमियत आंकड़ों से भी समझी जा सकती है। 12 अक्टूबर को जारी अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक, पंजाब में कुल 2.01 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 97.24 लाख महिलाएं और 1.03 करोड़ पुरुष हैं।

इस्त्री अकाली दल की अध्यक्ष हरगोबिंद कौर ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ”97 लाख महिला मतदाताओं तक पहुंचना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए महिला इकाइयों का मजबूत होना जरूरी है खासकर तब जब चुनाव के ज्यादातर मुद्दे महिलाओं से जुड़े हैं।”

उन्होंने कहा कि संगठन अपनी रैलियों के जरिए महिलाओं तक पहुंच रहा है और नशे की समस्या से प्रभावित परिवारों पर खास ध्यान दे रहा है। हरगोबिंद कौर ने कहा, ”नशे के कारण इतनी मौतें हो रही हैं और इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ रहा है। हमारे जिला स्तर पर संगठन सक्रिय हैं और बूथ स्तर पर भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 1500 सक्रिय महिला कार्यकर्ता हैं। यह संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है।”

मावां धीयां सत्कार योजना में ‘सखियां’ की मदद

AAP के लिए ‘सखियां’ जमीनी स्तर पर संपर्क का एक अतिरिक्त माध्यम बन गई हैं।

सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मावां धीयां सत्कार योजना को लागू करने में मदद के लिए करीब 1.25 लाख महिलाओं को सखियों के रूप में जोड़ा गया था। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये और अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाने हैं।

सखियों को हर भरे गए फॉर्म के लिए 100 रुपये दिए गए थे। हालांकि एक सखी अधिकतम 50 फॉर्म ही भर सकती थी। बलजीत कौर के मुताबिक, ये महिलाएं अपने गांवों और मोहल्लों में काम करती थीं। धीरे-धीरे वे पार्टी की गतिविधियों से भी जुड़ गईं और दूसरे जनसंपर्क कार्यक्रमों में मदद करने लगीं।

सूत्रों के मुताबिक, अब सखियां तीरथ यात्रा योजना, VB-G RAM G और अन्य कार्यक्रमों से जुड़े दस्तावेजी काम में भी मदद कर रही हैं। मावां धीयां सत्कार योजना के तहत अब तक 70 लाख से ज्यादा महिलाएं लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करा चुकी हैं।

यह योजना राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा भी बन गई है। विपक्ष इसके लागू होने में हुई देरी को लेकर AAP सरकार पर सवाल उठा रहा है। पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इसका वादा किया था। लेकिन इसे 1 जुलाई 2026 से ही लागू किया गया।

सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा भी उनके लिए एक बड़ी राहत और आकर्षण है। यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 अप्रैल 2021 को शुरू की थी और आज भी जारी है।

BJP के प्रदेश प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बलियावाल ने कहा कि महिला मोर्चा ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के खिलाफ कई स्वतंत्र विरोध प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने कहा, ”हमारी महिला इकाई सक्रिय है। हमारे पास जिला इकाइयों के अलावा मंडल स्तर पर भी सदस्य हैं।”

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार यह वादा कर रहे हैं कि अगर पंजाब में BJP की सरकार बनती है तो वहां हरियाणा मॉडल लागू किया जाएगा। इसी के तहत पार्टी हरियाणा की ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ को भी प्रचारित कर रही है। इस योजना में महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये दिए जाते हैं।

कांग्रेस के महिला मोर्चा में हाल ही में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। इसके बाद पार्टी अपनी महिला इकाई को फिर से सक्रिय करने और उसके जरिए राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है।

कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। अब राजनीतिक दलों की महिला इकाइयां सिर्फ रैलियों में भीड़ जुटाने या कुछ कुर्सियां भरने तक सीमित नहीं रह गई हैं। महिलाएं एक बड़े मतदाता वर्ग के रूप में उभर रही हैं और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चुनावी राजनीति के केंद्र में आ गई हैं। ऐसे में सभी दल महिलाओं को जमीनी स्तर पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का अहम जरिया मान रहे हैं।

BJP- अकाली दल गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच संभावित गठबंधन को लेकर सियासी हलचल तेज है। दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत ‘एडवांस स्टेज’ में पहुंचने की चर्चाओं के बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आने वाला पंजाब दौरा अहम माना जा रहा है। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर उत्सुकता है कि क्या नवीन के दौरे के दौरान गठबंधन पर कोई अंतिम फैसला हो सकता है। पढ़ें पूरी खबर…