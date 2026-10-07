‘ईमानदार CM’, ‘लोगों के CM’, ‘AAP का एक ही नारा, भगवंत मान दोबारा’……………………..चंडीगढ़ से जालंधर और फिर कपूरथला की ओर जाते समय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बड़े-बड़े होर्डिंग लगातार नजर आते हैं। पीली पगड़ी में मुस्कुराते हुए मान इन विज्ञापनों में दिखाई देते हैं। यह तस्वीर 2021 के आखिर से बिल्कुल अलग है। तब पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के होर्डिंग ज्यादा नजर आते थे।

बाद में एक फोन सर्वे के जरिए भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुना गया था। AAP ने ‘जनता चुनेगी अपना CM’ नाम से यह सर्वे कराया था जिसमें 93% लोगों ने मान के पक्ष में वोट दिया था।

भगवंत मान और 2027 की तैयारी

2022 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 117 में से 92 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी। अब 2027 के चुनाव के लिए पार्टी साफतौर पर भगवंत मान को अपना मुख्य चेहरा बना रही है। शिरोमणि अकाली दल (बादल) को छोड़कर बाकी ज्यादातर पार्टियां अभी अपने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर स्पष्ट नहीं हैं।

लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। मान को पार्टी का चेहरा बनाने से उन पर और AAP पर लगातार ज्यादा नज़र बनी हुई है।

सोमवार को उस समय बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया जब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े आरोपों की CBI जांच का आदेश दिया। यह आदेश इसलिए आया क्योंकि पंजाब पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पंजाब के DGP को भेजे गए तीन पन्नों पर कार्रवाई नहीं की थी।

इन आरोपों में मुख्यमंत्री के Officer on Special Duty (OSD) राजबीर सिंह घुमन और अन्य लोग शामिल हैं। मंगलवार शाम सीबीआई ने घुमन के घर और मुख्यमंत्री के कैंपं ऑफिस पर छापेमारी की। इससे पहले दिन में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

लगातार लोगों के बीच नजर आ रहे मान

विपक्ष को उम्मीद थी कि इस मामले के बाद मान की छवि को नुकसान होगा। लेकिन मान लगातार लोगों के बीच नज़र आ रहे हैं। वह लगभग हर दिन पंजाब के अलग-अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं।

सिर्फ जुलाई की शुरुआत में उन्होंने थोड़े समय का ब्रेक लिया था। उस दौरान वह अपने सालाना स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए बेंगलुरु गए थे। लोगों के बीच उनके भाषण का मुद्दा जगह के हिसाब से बदलता है। लेकिन दो बातें लगभग हर जगह सुनने को मिलती हैं। पहली है- हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली। होर्डिंग और भाषणों में इसे 600 यूनिट बताया जाता है क्योंकि बिजली का बिल आमतौर पर दो महीने में आता है।

दूसरी है महिलाओं को ‘मावां-धीआं सतकार योजना’ के तहत दी जा रही आर्थिक मदद जो 1 जुलाई से शुरू हुई है।

इस योजना के तहत पात्र दलित महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये और अन्य पात्र महिलाओं को 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। पहली बार 1 जुलाई को तीन महीने की रकम दी गई थी और दूसरी किस्त 1 अक्टूबर को दी गई।

मान ने कहा है कि वह मोबाइल पर पैसे आने की ‘टूं-टूं’ वाली आवाज कभी बंद नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, ”लोग कहते हैं कि भगवंत मान महिलाओं को पैसे देकर सिर पर चढ़ा रहे हैं… लेकिन यह टूं-टूं चलती रहेगी, बंद नहीं होने दूंगा।”

विपक्ष पर भी निशाना

ग्रामीण इलाकों में भगवंत मान नहर के पानी की बढ़ी पहुंच और सभी लोगों के लिए 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा की भी बात करते हैं। उनके मुताबिक, पंजाब में नहर के पानी की पहुंच 2022 में 26 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 86 प्रतिशत हो गई है। कई होर्डिंग पर लिखा है- ‘जो किया, सो करके दिखाया।’ लेकिन विपक्ष पर उनके तंज लोगों का ज्यादा ध्यान खींचते हैं।

2 अक्टूबर को पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान और जालंधर कैंट से तीन बार विधायक रहे परगट सिंह को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर मान ने कहा, ”मैं उन्हें हमेशा ‘कैप्टन साहब’ कहता हूं। उम्मीद है कि उनकी टीम भी उन्हें गेंद पास करेगी क्योंकि पास के बिना गोल नहीं हो सकता।”

कांग्रेस पर उनका एक और तंज है, ”कांग्रेस में कार्यकर्ताओं से ज्यादा मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं।” एक अन्य जगह उन्होंने कहा, ”कांग्रेस और अकालियों का पांच सूत्री कार्यक्रम याद रखिए- मैं, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा बहनोई और मेरी बहन का पति।”

मान अक्सर लोगों से यह भी कहते हैं, ”2027 के चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां पैसे बांट सकती हैं। पैसे ले लेना लेकिन वोट AAP को देना।”

ड्रग्स के मुद्दे पर भी जवाब

पंजाब में नशे का बढ़ता कारोबार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर BJP के नेतृत्व में विपक्ष AAP सरकार को घेर रहा है।

मान इस मुद्दे पर भी विपक्ष पर पलटवार करते हैं। वह कहते हैं कि नशे की समस्या पिछली अकाली दल-BJP सरकार के दौरान बढ़ी थी। साथ ही वह केंद्र की BJP सरकार को भारत-पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। पंजाब की पाकिस्तान से लगने वाली 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा नशे की तस्करी के रास्तों में से एक मानी जाती है।

होर्डिंग के जरिए ‘दिल्ली से कंट्रोल’ वाली छवि का जवाब

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन होर्डिंग के जरिए AAP उस आरोप का जवाब देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के जरिए चलाई जाती है।

होर्डिंग में न सिर्फ मुख्यमंत्री को प्रमुखता दी जा रही है बल्कि दो चीजों पर भी जोर है- मान की लोगों के बीच पकड़ और उनकी साफ-सुथरी छवि।

अब यही छवि सवालों के घेरे में

लेकिन CBI जांच के हाई कोर्ट के आदेश के बाद मान की साफ छवि पर ही सवाल उठ रहे हैं। मान इसे विधानसभा चुनाव से पहले BJP की ओर से उन्हें बदनाम करने की कोशिश बता रहे हैं। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि मान इस मामले की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

उन्होंने सवाल किया, ”ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके कार्यालय में क्या हो रहा था, इसकी उन्हें जानकारी ही नहीं थी? AAP सरकार उन्हें ‘ईमानदार’ CM बताती है। अगर वह इतने ईमानदार हैं तो हाईकोर्ट ने CBI जांच का आदेश क्यों दिया?” पंजाब BJP के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने इससे आगे बढ़कर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की।

लोगों की राय अभी साफ नहीं

पंजाब के ग्रामीण इलाकों में लोग अभी इस मामले पर कोई जल्दबाजी में राय नहीं बना रहे हैं। कपूरथला के बागड़ियां गांव के रहने वाले अजीब सिंह पंजाब पुलिस से चार महीने पहले सब-इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक आरोपों के पुख्ता सबूत नहीं मिलते तब तक कुछ कहना मुश्किल है।

बारियार गांव के रिटायर्ड सैनिक गुरचरण सिंह भी ऐसा ही मानते हैं। उन्होंने कहा, ”आरोप और जवाबी आरोप राजनीति का हिस्सा हैं। जब तक उनकी पुष्टि करने वाले सबूत नहीं हों, इनका कोई मतलब नहीं है।”

फिलहाल भगवंत मान वही कर रहे हैं जिसमें वह सबसे ज्यादा सहज नजर आते हैं- लोगों से मिलना और मौके के हिसाब से अपनी बात बदलते हुए उनसे जुड़ने की कोशिश करना।

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पंजाब में भगवंत मान की सरकार को अब अपने ही विधायकों के असंतुष्टि का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक के विधायक सुखवीर सिंह मैसरखाना भी उन विधायकों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने भगवंत मान सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को मौर से विधायक सुखवीर सिंह मैसरखाना को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई उनके उस भावुक वीडियो जारी करने के करीब एक घंटे बाद हुई, जिसमें उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया था।