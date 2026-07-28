पंजाब में उग्रवाद के दौर में जालंधर रेंज के तत्कालीन डीआईजी अवतार सिंह अटवाल की उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी। अटवाल की हत्या 25 अप्रैल, 1983 को अमृतसर में तब हुई जब वह दरबार साहिब यानी स्वर्ण मंदिर से बाहर निकल रहे थे। अटवाल माथा टेककर बाहर आ रहे थे तभी एक उग्रवादी ने स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर ही उन पर गोलियां बरसा दीं।

वह दौर पंजाब में काला दौर यानी उग्रवाद का वक्त था। सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग करने वाले उग्रवादी संगठनों और केंद्र सरकार के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा था। पंजाब में हत्याएं हो रही थीं और पुलिस और केंद्र सरकार इन पर नकेल कसने में जुटी थी।

उग्रवाद के इस काले दौर में बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उग्रवादियों के निशाने पर थे।

डीआईजी अटवाल की उम्र उस वक्त सिर्फ 40 साल थी। हमले में 11 साल के बच्चे वरिंदरजीत सिंह और अमृतसर के रहने वाले कुलविंदर सिंह भी घायल हो गए थे। वरिंदरजीत की मौत हो गई थी।

गृह मंत्री ने क्या कहा था?

अटवाल की हत्या मामले में तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पीसी सेठी ने संसद में बयान दिया था। सेठी ने संसद को बताया था कि अटवाल पर एक सिख युवक ने गोली चलाई थी। यह युवक स्वर्ण मंदिर के अंदर से राइफल लेकर आया था और अपराध को अंजाम देने के बाद वापस स्वर्ण मंदिर के अंदर चला गया।

सेठी ने संसद में कहा था कि सरकार को इस बात की जानकारी थी कि कुछ वांछित अपराधी और कट्टरपंथी संगठन दल खालसा से जुड़े हुए कट्टरपंथी लगातार धार्मिक स्थलों में शरण ले रहे हैं और डीआईजी अटवाल की हत्या के बाद यह बात सच साबित हुई है।

सेठी ने बताया था कि अटवाल की हत्या के बाद सरकार ने पंजाब के सभी एसएसपी को अलर्ट किया और राज्य के डीजीपी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया था कि जिस वक्त डीआईजी अटवाल की गोली मारकर हत्या की गई, वहां पर कई लोग मौजूद थे। इसमें अटवाल के बॉडीगार्ड के साथ ही पंजाब पुलिस के जवान और कई आम लोग भी थे। बताया जाता है कि हत्या की घटना के बाद अटवाल के बॉडीगार्ड और पंजाब पुलिस के जवान मौके से भाग निकले।

पूर्व डीजीपी केपीएस गिल ने क्या लिखा?

पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल ने बताया था कि किस तरह डीआईजी अटवाल की हत्या की गई। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, गिल ने लिखा था, “दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी थीं और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे अटवाल के शव के पास जा सकें। हत्यारों ने डीआईजी अटवाल के शव के चारों ओर भांगड़ा किया था और इसके बाद स्वर्ण मंदिर के अंदर चले गए। अटवाल का शव गोलियों से छलनी हो चुका था और यह शव स्वर्ण मंदिर के मुख्य दरवाजे के पास 2 घंटे से अधिक वक्त तक पड़ा रहा।”

गिल ने लिखा था कि स्वर्ण मंदिर के प्रबंधन से बात करने के बाद पुलिस अटवाल के शव को अपने साथ ले गई।

गिल बताते हैं कि जब उन्हें अटवाल हत्याकांड की जांच की जिम्मेदारी दी गई तो उन्हें पता चला कि उस दौरान घटनास्थल पर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे और इनमें से आधे से ज्यादा के पास हथियार थे। लेकिन जब उन्होंने पुलिस अफसरों से पूछताछ की तो हर शख्स ने यही कहा कि जिस वक्त अटवाल पर हमला हुआ वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे।

केपीएस गिल लिखते हैं कि वह इस बात से हैरान रह गए कि इतनी बहादुर माने जाने वाली और हिंसा के खिलाफ असरदार कार्रवाई करने के लिए पहचानी जाने वाली पंजाब पुलिस की ऐसी हालत कैसे हो गई।

सेना ने चलाया था ऑपरेशन ब्लू स्टार

उग्रवादियों को स्वर्ण मंदिर से हटाने के लिए ही जून, 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। तब दरबार साहिब में बड़ी संख्या में हथियारबंद उग्रवादी छिपे हुए थे। इन हथियारबंद उग्रवादियों का नेतृत्व दमदमी टकसाल के नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले के हाथ में था। भिंडरावाले उन दिनों स्वर्ण मंदिर में अपने साथियों के साथ छिपा हुआ था।

केंद्र सरकार का कहना था कि भिंडरावाले और उसके साथी लगातार हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे थे और उन्होंने बड़ी मात्रा में हथियार जमा कर लिए थे। सेना की कार्रवाई में भिंडरावाले को मार गिराया गया। इसमें सेना के कई जवान, उग्रवादी और सिख समुदाय के आम लोग भी मारे गए। इसके बाद 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उनके दो सिख बॉडीगार्ड ने हत्या कर दी थी।

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और कई अन्य जगहों पर सिख विरोधी दंगे हुए जिसमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग मारे गए।

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पंजाब कई साल तक जलता रहा और इसमें बड़ी संख्या में बेकसूर हिंदुओं और सिखों की जान गई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।