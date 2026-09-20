पंजाब पुलिस के एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर की हत्या के दो आरोपियों में से एक को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। वहीं पुलिस पाकिस्तान के एक आतंकवादी के साथ उसके संबंधों की जांच कर रही है। आरोपी की पहचान अमृतसर के मुलचक के रहने वाले दीपक सिंह के रूप में हुई है, जिसने शुक्रवार को सीनियर पुलिस अधिकारी हरजीत सिंह और उनके साथी का पीछा करके गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पुलिस ने कहा कि आरोपियों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए CCTV फुटेज, टेक्निकल इनपुट, टावर-डंप एनालिसिस, लोकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन सोर्स का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने रात करीब 9.45 बजे एक पुलिस चेकपॉइंट पर स्कूटर पर सवार दो संदिग्धों को रुकने का इशारा किया। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार एक सीनियर अधिकारी ने रिपोर्टर्स को बताया कि उन्होंने चार राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी बचाव में जवाबी कार्रवाई की।

भागने में कामयाब रहा दूसरा आरोपी

पुलिस ने बचाव में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दीपक को गोली लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने कहा कि दूसरा आरोपी भागने में कामयाब रहा और पुलिस टीमें उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। पुलिस ने कहा कि क्राइम में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई .30 बोर की पिस्टल, दो मैगज़ीन, आठ ज़िंदा कारतूस, एक मोबाइल फ़ोन और एक होंडा एक्टिवा स्कूटर बरामद किया गया है। पुलिस इस केस में पाकिस्तान समर्थित आतंकी कनेक्शन की भी जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान सामने आई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान समर्थित एक आतंकी ने कथित तौर पर हमला करने के लिए आरोपियों को पैसे ऑफर किए थे।

तरनतारन ज़िले के रहने वाले हरजीत सिंह PCR ड्यूटी पर थे, जब उन्हें भगतांवाला अनाज मंडी में आधी रात के करीब बाइक पर सवार दो लोगों ने पॉइंट-ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) गौरव यादव ने शुक्रवार सुबह क्राइम सीन का इंस्पेक्शन करने के बाद रिपोर्टर्स को बताया था, “एक गोली उन्हें पीछे से, गर्दन के पिछले हिस्से की तरफ लगी।” मौके से .30 बोर का एक खाली कारतूस का खोखा बरामद हुआ।

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पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिट्टू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले को शराब की बोतलें, अंडे और टमाटर दिखाएं। यह घटना पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU) ग्राउंड में मुख्यमंत्री भगवंत मान के आने से पहले गेट नंबर 8 के बाहर हुई। पढ़ें पूरी खबर