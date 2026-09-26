पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर की काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट के प्रभारी इंस्पेक्टर बलदेव सिंह को कथित तौर पर 3.35 किलो हेरोइन, छह पिस्तौल और छह मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है।

इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिस अधिकारी की तैनाती ड्रग तस्करी पर लगाम लगाने वाली यूनिट में थी। उसी पर बड़ी मात्रा में हेरोइन और अवैध हथियार रखने का आरोप लगा है।

फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) भूपिंदर सिंह सिद्धू के अनुसार, बलदेव सिंह को शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात मिली विशेष खुफिया सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इंस्पेक्टर को फिरोजपुर-मोगा रोड पर फिरोजशाह टोल प्लाजा के पास रोका गया। बताया जाता है कि वह एक निजी i20 कार में यात्रा कर रहे थे और गिरफ्तारी के समय उन्होंने सादे कपड़े पहने हुए थे।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने उसके पास से 3.35 किलोग्राम हेरोइन, छह पिस्तौल और छह मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

घल्ल खुर्द पुलिस स्टेशन में सिंह के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) एक्ट और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एक सेवारत पुलिस इंस्पेक्टर की ड्रग्स और हथियारों से जुड़े मामले में गिरफ्तारी ने संगठित ड्रग नेटवर्क में कानून प्रवर्तन कर्मियों की संभावित संलिप्तता पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि, प्रतिबंधित सामान का सटीक स्रोत, इच्छित गंतव्य और क्या इस मामले से कोई अन्य व्यक्ति जुड़ा हुआ है। यह सब जांच के दौरान ही पता चलेगा।

तीन साल तक बचते रहने के बाद पंजाब पुलिस के पूर्व AIG राजजीत सिंह हुंदल गिरफ्तार

मादक पदार्थ निरोधक दस्ते (ANTF) ने पंजाब पुलिस के बर्खास्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG) राजजीत सिंह हुंदल को गुरुवार सुबह पटियाला स्थित एक घर से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी ड्रग्स तस्करी से जुड़े एक मामले में हुई है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हुंदल को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हुंदल को जल्द ही अदालत में पेश किया जा सकता है। जांच एजेंसी पूर्व अधिकारी से पूछताछ के लिए हिरासत की मांग कर सकती है। हुंदल के खिलाफ यह मामला 2017 में बर्खास्त इंस्पेक्टर इंदरजीत सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ा है। पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने इंदरजीत सिंह को ड्रग्स से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया था। पढ़ें पूरी खबर।

