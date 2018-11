पंजाब में नफरत का जहर घोलने की खालिस्तानी आतंकियों की साजिश को पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। पंजाब पुलिस ने इस मामले के खुलासे के लिए 50 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। बता दें कि ग्रेनेड से किए गए इस आतंकी हमले में तीन लोगों की मौत हो गई थी जबकि नौ लोग घायल हुए थे।

मामले के खुलासे का ऐलान करने के लिए खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा,” मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पुलिस ने दो आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए हमलावर की पहचान 26 साल के बिक्रमजीत सिंह के तौर पर हुई है। जबकि दूसरे को भी जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। उसका नाम अवतार सिंह है।”

There is no communal angle. It’s pure case of terrorism.They were targeted as they were easy targets.We had info in the past about other organisations being targeted but we took precautionary measures & prevented that:Punjab CM on #Amritsar blast at Nirankari Mission congregation pic.twitter.com/p4resLrxt6

— ANI (@ANI) November 21, 2018