केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरोमणि अकाली दल और अकाली दल के अलग हुए गुटों के साथ भाजपा के गठबंधन को औपचारिक रूप देने का संकेत दे दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि इस बार पंजाब में NDA गठबंधन की सरकार बनने वाली है। दिल्ली में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लॉन्च पर बोलते हुए शाह ने कहा, “पंजाब में इस बार NDA की सरकार बनने जा रही है।”

पंजाब की आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि पंजाब के अंदर AAP सरकार के नेतृत्व में जिस तरह से नशे का व्यापार फला-फूला है। उसको लेकर पंजाब की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार वहां NDA की सरकार बनने वाली है।

इस दौरान अमित शाह ने केजरीवाल पर भी हमला बोला। शाह ने कहा कि केजरीवाल जी आप मेरी बात कान खोलकर सुन लो, बहाने की राजनीति लंबा नहीं चलती। परिणाम लाने पड़ते हैं। शाह ने कहा कि दिल्ली से हार गए, पंजाब में डेरा जमाकर वहां के मुख्यमंत्री को काम भी नहीं करने देते हो और वहां का काम बिगाड़ रहे हो।

शाह ने कहा कि आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सूपड़ा वहां से साफ होने वाला है और हम 2029 तक पंजाब से नशे के व्यापार को समाप्त कर देंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, SAD और अकाली दल के पुनर सुरजीत गुटों के NDA में शामिल होने की योजना बन रही है और उनके उम्मीदवार एक-दूसरे के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेंगे। शाह का बयान उस व्यवस्था का औपचारिक रूप है, जिसकी घोषणा अब कभी भी होने की उम्मीद है।

पंजाब भाजपा के पूर्व चीफ सुनील जाखड़ आने वाले चुनावों के लिए भाजपा और अकालियों के गठबंधन के सबसे कट्टर समर्थक में से एक रहे हैं। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बारे में काफी समय से गुप्त बातचीत चल रही है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने क्या कहा था?

इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा था कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल या किसी दूसरे अकाली ग्रुप के साथ अलायंस का फैसला समय आने पर लिया जाएगा। जून में पंजाब दौरे के दौरान जालंधर में एक मीडिया कॉन्क्लेव में एक सवाल का जवाब देते हुए नवीन ने कहा, “समय आने पर कुछ मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।”

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दोहराया था कि अभी के हालात में भाजपा पंजाब के हर विधानसभा क्षेत्र में अपना संगठन मजबूत करना चाहती है। अभी हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब चुनाव पास आएंगे, तो हम आकलन करेंगे और फैसला करेंगे। आज हम न तो गठबंधन के पक्ष में हैं और न ही इसके खिलाफ। उन्होंने कहा कि पार्टी ने फिलहाल अपने दम पर आगे बढ़ने का फैसला किया है।

नितिन नवीन ने कहा था कि हम अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ बातें समय के साथ साफ हो जाएंगी। समय आने पर हम उन्हें सुलझा लेंगे। अगले छह महीनों में हम मजबूती से खड़े रहेंगे और हर सेगमेंट में हर मुद्दे को उठाएंगे और लोगों के पास जाएंगे। जहां तक ​​अलायंस की बात है, उसके लिए अभी बहुत समय है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि अलायंस करना है या नहीं, यह भविष्य में तय किया जाएगा। हम देखेंगे कि लोगों से हमें क्या मैसेज मिलता है। हम छह महीने बाद फैसला लेंगे।

‘जब मैं कहता हूं बीजेपी 30 साल तक सत्ता में रहेगी तो…’, अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरा, बोले- मुझे हर छह महीने में विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ और चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया था, जिस पर शाह ने कहा कि कांग्रेस अपनी चुनावी हार को छिपाने के लिए इन मुद्दों का इस्तेमाल कर रही है। पढ़ें पूरी खबर।