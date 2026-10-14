Punjab Drugs Network: पंजाब की जेलों में चल रहे अवैध नेटवर्क और भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में दर्ज की गई सिलसिलेवार एफआईआर (FIR) से लुधियाना सेंट्रल जेल और बोर्स्टल जेल में कैदियों और जेल कर्मचारियों के बीच साठगांठ का बड़ा पर्दाफाश हुआ है।

आरोप हैं कि जेल कर्मचारी पैसों के एवज में कैदियों और उनके परिजनों से रिश्वत लेकर अंदर नशे की चीजें (ड्रग्स), मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामान की सप्लाई करवा रहे थे। पुलिस ने इस पूरे नेक्सस पर शिकंजा कसते हुए जांच तेज कर दी है।

4 मामलों में 22 लोगों पर केस दर्ज

इस पूरे मामले में पुलिस ने अलग-अलग 4 FIR के तहत कुल 22 लोगों को नामजद किया है। इनमें 17 कैदी, 2 जेल अधीक्षक, 2 सुरक्षा गार्ड और 1 वॉर्डर शामिल हैं। जांच के दौरान कैदियों के बयानों, बैरकों से बरामद प्रतिबंधित सामग्री और मोबाइल फोन से इस साठगांठ के मजबूत सबूत मिले हैं।

इसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षा गार्ड ने भी जुर्म कबूल किया है। पूरे मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट पंजाब के अतिरिक्त महानिदेशक (ADGP-Prisons) को भी सौंप दी गई है।

जेल की साख खराब करने की साजिश

18 से 21 वर्ष के युवाओं के लिए बनी बोर्स्टल जेल में चार कैदियों—जतिन, साहिल, अभिषेक और लवप्रीत के बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। कैदियों ने खुलासा किया कि असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हरमिंदर सिंह और वॉर्डर बलजीत सिंह पैसों के बदले उन्हें फोन और ड्रग्स मुहैया कराते थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, कैदियों को रात में फोन दिए जाते थे, जिससे वे अपनी तस्वीरें खींचकर बाहर अपने साथियों को भेजते थे ताकि वे वायरल होकर जेल प्रशासन की साख खराब कर सकें। आरोपी बलजीत सिंह ने रूपनगर (रोपड़) ट्रांसफर होने के बाद भी यह सिंडिकेट चालू रखा था।

सेंट्रल जेल से 86 ग्राम अफीम और फोन बरामद

लुधियाना सेंट्रल जेल में 4 अक्टूबर को बैरकों से 86 ग्राम अफीम, 4 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड की बरामदगी के बाद एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जांच में फिरोजपुर के रहने वाले कैदी मनदीप सिंह और गुरबख्श सिंह के मुख्य सप्लायर होने की बात सामने आई।

ये आरोपी जेल के भीतर नशे की सप्लाई का पूरा नेटवर्क संचालित कर रहे थे और अन्य कैदियों से ऑनलाइन भुगतान के लिए Google Pay का इस्तेमाल करते थे। इस सिलसिले में पस्को के अनुबंधित गार्ड प्रीतम सिंह और सहायक अधीक्षक ऋषभ गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अनुबंधित सुरक्षा गार्ड्स की भूमिका पर एक्शन और आगे की कार्रवाई

जांच में यह भी सामने आया कि PESCO के तहत भर्ती किए गए संविदा गार्ड्स ड्यूटी के दौरान जेबों और अन्य माध्यमों से नशे की पुड़ियां अंदर लाते थे। बोर्स्टल जेल के अधीक्षक गुरप्रीत सिंह ने स्पष्ट किया कि संविदा पर तैनात गार्ड्स जैसे ही किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं, उनकी सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी जाती हैं।

फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे रैकेट की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और इसमें शामिल अन्य कर्मचारियों व बाहरी संपर्कों की भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही है।

पंजाब के ड्रग एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के चुरू जिले में सालासर से पुलिस ने कथित शूटर अश्विनी कुमार को परमिंदर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को एक होटल से अरेस्ट किया। यह गिरफ्तारी पंजाब और राजस्थान पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के बाद की गई। बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। पढ़िए पूरी खबर…