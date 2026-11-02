पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। अमृतसर उत्तर विधानसभा सीट से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने X पर एक पोस्ट कर कहा, “हमें एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करना चाहिए, ताकि हम छोटी-मोटी राजनीति और फीता काटने के दिखावे से ऊपर उठ सकें। हमें पंजाब को – जो नशीले पदार्थों, जबरन वसूली, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ है – फिर से एक प्रगतिशील और सबका चहेता राज्य बनाना होगा…”

कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपनी नाराजगी के संकेत सोमवार को ही दे दिए थे, जब पटियाला के समाना से विधायक चेतन सिंह जोड़ामाजरा और सनौर से विधायक हरमीत सिंह ने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी। उन्होंने X पर पोस्ट कर कहा कि जिन अपराधियों के खिलाफ वे आज भी एक पुलिस अधिकारी के तौर पर अदालत में गवाही देने जाता हूं – वे या उनके परिवार के सदस्य अब सरकार या पार्टी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा, “उनमें से एक ने तो खुलेआम मुझे धमकी भी दी; वह एक मंत्री के दाहिने हाथ के रूप में एक कार्यक्रम में पहुंच गया था।”

AAP MLA Kunwar Vijay Pratap Singh tenders his resignation from the membership of the Punjab Legislative Assembly.



He tweets, "We must all unite in a collective effort to rise above the politics of lanes and ribbon-cutting, and transform Punjab—trapped by drugs, extortion,… pic.twitter.com/BjRQewj5c5 — ANI (@ANI) November 2, 2026

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