पंजाब में 100 से ज्यादा किसान, मजदूर, कर्मचारी, टीचर और स्टूडेंट संगठनों ने मिलकर 5 नवंबर को संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान के निजी आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। यह फैसला एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या और राज्य सरकार द्वारा नशे की समस्या से निपटने के तरीके के खिलाफ चल रहे आंदोलन को और तेज करने के लिए लिया गया है।

यह फैसला मानसा में जॉइंट एक्शन कमेटी की बुलाई गई चार घंटे की मीटिंग में लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM), SKM (नॉन-पॉलिटिकल) और किसान मजदूर मोर्चा समेत संगठनों ने ड्रग ट्रैफिकिंग पर रोक लगाने, लक्खा सिधाना समेत गिरफ्तार नेताओं की बिना शर्त रिहाई, मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी के इस्तीफे की भी मांग की है।

मीटिंग के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि संगठनों ने एकमत होकर 5 नवंबर के विरोध प्रदर्शन के लिए पूरे पंजाब से लोगों को इकट्ठा करने का फैसला किया है। नेताओं ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए जितनी पुलिस फोर्स इस्तेमाल कर रही है, अगर उसकी आधी भी ड्रग तस्करों को पकड़ने के लिए लगा दी होती तो हमारे युवा नहीं मर रहे होते और लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के कहने पर पुलिस मेरे विरोध को दबाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 15 से 17 कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाया गया है, जिसमें IPC की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का आरोप भी शामिल है।

कमेटी ने 31 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के विधायकों के घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की अपनी पिछली अपील भी वापस ले ली।

पंढेर ने कहा कि सरकार ‘युद्ध नशे के विरुद्ध (Yuddh Nashian Viruddh)’ जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए ड्रग्स को खत्म करने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन वह अपना वादा पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने किसानों, मज़दूरों, दुकानदारों और युवाओं से 5 नवंबर को बड़ी संख्या में संगरूर पहुंचने की अपील की।

इस बीच, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष परगट सिंह मानसा में प्रदर्शनकारियों में शामिल हुए और झोटा के लिए न्याय की मांग की और मान सरकार के ड्रग्स की समस्या से निपटने के दावों पर सवाल उठाए। सरकार पर विज्ञापन और पब्लिसिटी पर ध्यान देने का आरोप लगाते हुए सिंह ने पूछा कि अगर ड्रग्स खत्म हो रहा है, तो उन परिवारों का क्या जो हर दिन बर्बाद हो रहे हैं?

उन्होंने कहा कि झोटा के लिए इंसाफ मांगने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि एक सरकार जो ड्रग्स को खत्म करने का दावा करती है, वह इस बुराई के खिलाफ लड़ने वालों को भी इंसाफ दिलाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि झोटा के लिए इंसाफ पक्का होना चाहिए और ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए।

अपने दौरे के दौरान परगट भम्मे कलां गांव में दलजीत सिंह के घर भी गए और उनकी मां और पत्नी से मिले। 34 साल के दलजीत हाल ही में को मानसा में मरे हुए पाए गए। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी मौत ड्रग ओवरडोज़ से हुई, लेकिन पुलिस ने इस दावे को गलत बताया है और तीन लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है।

परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए परगट ने कहा कि दलजीत की मौत से एक मां अपने बेटे के बिना, एक पत्नी अपने जीवनसाथी के बिना और बच्चे अपने पिता के सहारे के बिना रह गए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री के पास इन आंसुओं और टूटे हुए परिवारों का कोई जवाब है?

कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी झोटा और दलजीत दोनों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने यह भी मांग की कि मान राज्य के युवाओं की सुरक्षा करने में सरकार की नाकामी की जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें।

झोटा की हत्या के दो हफ्ते से ज़्यादा समय बाद भी उसका परिवार मुख्यमंत्री के इस्तीफे समेत अपनी मांगें पूरी होने तक उसके पोस्टमार्टम की इजाजत देने से मना कर रहा है। बुधवार को जॉइंट एक्शन कमेटी ने 31 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के विधायकों के घरों के बाहर प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था। उस कॉल को वापस लेने और इसके बजाय 5 नवंबर को मान के संगरूर घर पर प्रोटेस्ट करने का फैसला प्रोटेस्ट की स्ट्रैटेजी में बदलाव दिखाता है।

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