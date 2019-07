कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कैबिनेट से आधिकारिक रूप से अपना इस्तीफा प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भेज दिया। लेकिन, जैसे ही सिद्धू ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। सिद्धू के इस कदम पर कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं , तो कुछ ताने मार रहे हैं। वहीं, कैप्टन ने भी सिद्धू के इस्तीफे को मिलने की पुष्टि कर दी है। हालांकि, कैप्टन ने कहा है, “मुझे पता चला है कि मेरे घर के पते पर (इस्तीफा) आया है। लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है। मैं दिल्ली में हूं।” मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उन्होंने 13 मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदले हैं, जिनमें सिद्धू का भी नाम है।

गौरतलब है कि सीएम अमरिंदर सिंह से छत्तीस का आंकड़ा रखने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को अपना इस्तीफा देने की घोषणा की थी। उन्होंने 10 जून को भेजे गए इस्तीफे की प्रति भी सोशल मीडिया पर साझा की थी। यह इस्तीफा कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को संबोधित करते हुए लिखा गया था। सिद्धू ने जब से इस्तीफा सोशल मीडिया पर साझा किया है, तब से वह ट्रोल के निशाने पर हैं। एक यूजर ने सिद्धू को संबोधित करते हुए कहा, “पंजाब भाग्यशाली है। लेकिन, आप राष्ट्रीय राजनीति से संन्यास लेकर कब भारतीय जनता को कृतज्ञ करने वाले हैं? यदि आपने ख़बरें मिस कर दी हों तो बता दें कि राहुल गांधी 23 मई, 2019 को अमेठी से अपना लोकसभा चुनाव हार चुके हैं।” यूजर ने इसके साथ ही सिद्धू के उस बयान की एक कटिंग भी चस्पाया है, जिसमें उन्होंने राहुल की हार पर राजनीति छोड़ने का ऐलान किया था।

Lucky Punjab! But when will you oblige people of rest of India and resign from politics..like you had PROMISED? In case you missed the news, #RahulGandhi lost from Amethi on 23rd May 2019.#JustAsking pic.twitter.com/nxsX4WyENI — Rita Singh (@Rita_2110) July 15, 2019

कुछ ट्रोल ने सिद्धू के पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां के सैन्य अध्यक्ष जनरल बाजवा को गले लगाने का भी हवाला देते हुए तंज कसा। किसी ने कहा कि राजनीति शेर-ओ-शायरी से अलग हो चुकी है। यहां काम करने वाला आदमी चाहिए।

Dynamics of politics has been changed. Shayari and speeches do not guarantee tha one may even have any position in party . We need workholic people not like u who hugged Bajwa for political appeasement. — Research and Analysis Wing (@analysis_wing) July 15, 2019

हालांकि, इस दौरान कुछ सिद्धू के समर्थन में भी लोग खड़े हुए और उनमें अभी भी अपना विश्वास कायम रहने की बात कही

I am with NavjotSidhu. It doesn't matter whether he is minister in Pb. Govt. or not.

We strongly believe in & trust Sidhu Bhaji — Harmeet_Jolly (@HarmeetJolly1) July 15, 2019

लेकिन, नवजोत सिंह सिद्धू का मजाक उड़ाने वालों की संख्या काफी ज्यादा है।

BJP me "dahibada" chod ke Congress ke "Gulabjamun" khane nikle …Mila kya??? Baba ji ka thullu…ab na Haas sakte ho na hi ro sakte ho… — Kishor Chakraborty (@Kishor_Kumar01) July 15, 2019

आप बहुत अच्छे से रहिए सिद्धू जी क्या पता कब पाकिस्तान को आपकी जरूरत पड़ जाए — Aman Kumar (@AmanAkankola) July 15, 2019

Sidhu Saab –

tusi na ghar de na ghaat de rehe. Tuhade master RG resigned te tusi v resigned. Tusi BJP v dekh lai, Congress v,

hun con c party join krni hai? — Doc D (@FIRST4FUTURES) July 15, 2019

सिद्धू जी आपके उलटे दिन आ गए हैं, वापस the Kapil Sharma Show Join कर लो नहीं तो कोई पूछेगा भी नहीं — pardeep kumar saini (@sainipradeep905) July 15, 2019

