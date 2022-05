नवजोत सिंह सिद्धू कब और किधर पलटी मार दें कोई नहीं बता सकता। उनकी इस आदत से कांग्रेस नेतृत्व तक आजिज आ गया था। तभी उन्हें PPCC चीफ की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। एक दिन पहले तक वो बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर भगवंत मान और केजरीवाल पर निशाना साध रहे थे। लेकिन रविवार शाम उनके तेवर फिर से बदलते दिखे। उन्होंने ट्वीट कर सोमवार शाम 5.15 पर पंजाब के सीएम के साथ होने वाली मुलाकात का जिक्र किया।

सिद्धू का कहना है कि वो सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात करेंगे। ट्वीट कर सिद्धू ने बताया कि वह राज्य के आर्थिक पुनरुद्धार पर चर्चा के लिए मान से मुलाकात करेंगे। उनका कहना है कि पंजाब का फिर से ढर्रे पर लाने का काम केवल एक ईमानदार सामूहिक प्रयास से ही संभव है।

एक दिन पहले ही वो कह रहे थे कि वो और तजिंदर बग्गा अलग पार्टी से हो सकते हैं। उनके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस के जरिए व्यक्तिगत हिसाब चुकता करना सबसे बड़ा पाप है। मान को नसीहत दे उन्होंने कहा था कि पंजाब पुलिस का राजनीतिकरण कर उसकी छवि खराब करना बंद करो। उनका कहना था कि राजनीतिक प्रतिशोध के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ये कर रहे हैं।

Will meet CM @BhagwantMann tomorrow at 5:15 PM in Chandigarh to discuss matters regarding the revival of Punjab’s economy . . . Punjab’s Resurrection is only possible with an honest collective effort . . .

