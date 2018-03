पीएनबी घोटाला: एक्सिस बैंक की सीईओ चंदा कोचर से सीबीआई की पूछताछ, एक्सिस बैंक को भी भेजा नोटिस

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 12, 636 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए ICICI बैंक की सीईओ चंदा कोचर को बुलाया है। कोचर के साथ एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा को भी नोटिस भेजा है। नोटिस गीतांजलि ग्रुप को लोन अप्रूवल के मामले में भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक कोचर अभी सीबीआई दफ्तर में ही मौजूद है। उन्हें पूछताछ के लिए बीते सोमवार और मंगलावर (6 मार्च, 2018) को उपस्थित रहने को कहा था। सीबीआई ने मंगलवार को घोटाला मामले की जांच के संबंध में गीतांजलि समूह के बैंकिंग कामकाज के उपाध्यक्ष से पूछताछ शुरू कर दी है। दिल्ली में सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया, ‘विपुल चितालिया से पूछताछ की जा रही है।’ उन्होंने कहा कि चितालिया के बैंकॉक से लौटने के बाद सीबीआई उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से ही पूछताछ के लिए लेकर चली गई।

हीरा कारोबारी नीरव मोदी के साथ चोकसी पर 12,636 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोप है। इसी घोटाले में अतिरिक्त 1,300 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का खुलासा 26 फरवरी को हुआ था। सीबीआई ने 14 फरवरी को नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी, भाई निशाल मोदी, मेहुल चोकसी और उनकी कंपनियों डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलार डायमंड के खिलाफ पहली शिकायत (एफआईआर) दर्ज की थी। मोदी, उनका परिवार और चोकसी जनवरी के पहले सप्ताह में ही देश छोड़कर फरार हो गए थे। सीबीआई ने चोकसी के गीतांजलि समूह के खिलाफ 4,886.72 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर 15 फरवरी को दूसरीशिकायत दर्ज की थी।

मामले में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) मुंबई ने बताया कि दोनों बैंकों की सीईओ को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया था। दोनों से गीतांजलि ग्रुप को लोन सुविधा मुहैया कराने के मामले में पूछताछ की जाएगी। वर्तमान में चंदा कोचर से पूछताछ की जा रही है।

Serious Fraud Investigation Office (SFIO) had issued letters to some banks asking to explain about the working capital facility given to #Gitanjali group: Sources

