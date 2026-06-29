मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘सूरमा’ कैंपेन शुरू किया। इसमें दो साल से ज़्यादा समय से नशा छोड़ने वाले लोगों को ‘सूरमा’ रिंग और टी-शर्ट देकर सम्मानित किया जाएगा और उनके लिए सरकारी नौकरी के मौकों का ऐलान किया जाएगा। यह पहल सरकार के चल रहे ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ कैंपेन का हिस्सा है। इसका मकसद नशे की लत से उबर चुके लोगों को पंजाब के नशा विरोधी आंदोलन का एंबेसडर बनाना है।

जैसे-जैसे पंजाब नशे की लत के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर रहा है, राज्य सरकार ने सजा से सुधार की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। यह तरीका होशियारपुर के मोहल्ला फतेहगढ़ में ड्रग डी-एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर में पहले से ही दिख रहा है, जहां एक मॉडर्न सुविधा मेडिकल इलाज को स्किल डेवलपमेंट, मेंटल वेलनेस और रोज़ी-रोटी के सपोर्ट के साथ जोड़ रही है ताकि नशे की लत से उबर रहे लोगों को समाज में फिर से शामिल होने में मदद मिल सके।

नशे की लत से उबरे लोग

सिर्फ़ दो साल पहले एक 28 साल के आदमी ने लगभग सब कुछ खो दिया था। नशे की लत ने उसे उसके परिवार से दूर कर दिया था, उसके काम में रुकावट डाली थी, और उसे निराशा की भावना से जूझने पर मजबूर कर दिया था। आज वह सुबह सब्ज़ियों के बगीचे की देखभाल करते हैं, दोपहर में स्किल डेवलपमेंट क्लास में जाते हैं, और रिहैबिलिटेशन पूरा करने के बाद अपना खुद का काम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैंने यह मानना छोड़ दिया था कि मैं फिर से नॉर्मल ज़िंदगी जी पाऊंगा। यहां, मैंने न सिर्फ़ नशे की लत से उबरना सीखा, बल्कि खुद को फिर से बनाना भी सीखा।”

नशे की वजह से एक और 24 साल के आदमी को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसके माता-पिता के साथ रिश्ते खराब हो गए। आज वह सेंटर की कुकिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी में प्रोफेशनल कुकिंग स्किल्स सीख रहा है और इलाज पूरा करने के बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने की उम्मीद करता है।

इसी तरह एक 31 साल के आदमी ने सालों तक नशे की लत से जूझते हुए बिताए, जिससे वह बेरोज़गार और अकेला पड़ गया। रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसे हेयरड्रेसिंग और सैलून सर्विस में नई दिलचस्पी हुई। अब वह अपना सैलून खोलने के सपने के साथ एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर से घंटों ट्रेनिंग लेता है।

रेड क्रॉस सोसाइटी कर रहा मदद

उनकी कहानियां अलग हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, कि वे इस सेंटर में नशे से हारे हुए महसूस करते हुए मिले थे, और हर कोई रिकवरी, स्किल डेवलपमेंट और नए सेल्फ-कॉन्फिडेंस के ज़रिए अपना भविष्य फिर से बना रहा है। इस ज़रूरत को समझते हुए, होशियारपुर ज़िले में रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, और पिछले साल अप्रैल में पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने एक अपग्रेडेड सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर को क्वांटम पेपर्स लिमिटेड, होशियारपुर और वाइबर कॉस्टिक के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) कंट्रीब्यूशन से 80 लाख रुपये में मॉडर्न बनाया गया।

इस सेंटर में पूरी तरह से एयर-कंडीशन्ड वार्ड हैं जिनमें बंक-बेड की सुविधा है। इसके अलावा एक योग और मेडिटेशन हॉल, एक जिम, शतरंज, टेबल टेनिस और फुटबॉल जैसे खेलों के लिए मनोरंजन और काउंसलिंग रूम, हारमोनियम, तबला और गिटार जैसे उपकरणों वाला एक म्यूज़िक थेरेपी रूम, वर्चुअल काउंसलिंग और परिवार के साथ बातचीत करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम और अखबारों और मोटिवेशनल लिटरेचर वाली एक मॉडर्न लाइब्रेरी है।

होशियारपुर की डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष आशिका जैन ने इस पहल का नेतृत्व किया, जिसका मकसद एक अच्छा माहौल बनाना था, जहां नशे की लत से उबर रहे लोग कॉन्फिडेंस वापस पा सकें, स्किल सीख सकें और आज़ाद ज़िंदगी के लिए तैयार हो सकें। रेड क्रॉस सोसाइटी होशियारपुर के सेक्रेटरी मंगेश सूद ने कहा, “ये फैसिलिटीज़ एक पॉजिटिव और सुधार वाला माहौल बनाती हैं जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हीलिंग में मदद करती हैं।”

होशियारपुर सेंटर को कई पारंपरिक रिहैबिलिटेशन सुविधाओं से जो बात अलग बनाती है, वह है रोज़ी-रोटी कमाने पर ज़ोर देना। रेड क्रॉस सोसाइटी होशियारपुर के जॉइंट सेक्रेटरी आदित्य राणा ने कहा, “हर व्यक्ति रेड क्रॉस के प्रोफेशनल ट्रेनर्स द्वारा चलाए जाने वाले रोज़ाना दो घंटे के स्किल डेवलपमेंट सेशन में हिस्सा लेता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम हर किसी की पसंद और काबिलियत के हिसाब से बनाए जाते हैं।”

ट्रेनिंग पूरा होने मिलता है रेड क्रॉस स्किल सर्टिफिकेट

ट्रेनिंग पूरा होने पर लोगों को रेड क्रॉस स्किल सर्टिफिकेट मिलते हैं जो उनके रोज़गार के चांस बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तीन डेडिकेटेड स्किल सेंटर पहले ही बनाए जा चुके हैं। यहां कुकिंग स्किल्स यानी खाना बनाने की तकनीक भी सिखाई जाती है। हेयरड्रेसिंग और सैलून सर्विसेज में ट्रेनिंग देने के लिए लैक्मे सैलून के एक प्रोफेशनल ट्रेनर को रखा गया है।

‘मेरा बाग मेरा मान’ पहल क्या है?

हालांकि सबसे नई पहल ‘मेरा बाग मेरा मान’ नाम का फार्म-टू-फोर्क मॉडल है। इस प्रोग्राम के तहत लोग तय बगीचों में मौसमी सब्ज़ियां उगाते हैं, और उपज का इस्तेमाल सेंटर की किचन लैब में किया जाता है, जहां हिस्सा लेने वालों को खाना बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट खेती की मॉडर्न तकनीक, फसल चुनने, बोने के तरीके और खाद मैनेजमेंट पर गाइडेंस देता है।

जिलाधिकारी ने कहा, “आर्थिक रूप से फिर से जुड़ने में मदद के लिए, रेड क्रॉस कई सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है। नौकरी दिलाने के लिए एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो से संपर्क किया जा रहा है, जबकि जिला उद्योग सेंटर योग्य लाभार्थियों को प्रधानमंत्री के एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम के तहत लोन दिलाने में मदद कर रहा है। छोटे व्यापार या रेहड़ी-पटरी लगाने वाले बिज़नेस शुरू करने वालों के लिए नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन और पीएम स्वनिधि के जरिए भी मदद की संभावना तलाशी जा रही है।”

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