वीडियो: सिद्धू की बात सोनिया ने समझाई तो मुस्कुराने लगे मनमोहन, हंसने लगे एंटनी-गहलोत

बीजेपी से कांग्रेस में आए और क्रिकेटर से नेता बने पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने आज (18 मार्च को) कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में सब के सामने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से ना सिर्फ माफी मांगी बल्कि उन्हें सरदार और असरदार भी कहा। अपनी शायरी और बोलने की शैली के लिए मशहूर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा ‘मैने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सिर रखकर। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं।’ सिद्धू के ऐसा कहते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हालांकि, मनमोहन सिंह शांत बने रहे लेकिन जैसे ही बगल में बैठी सोनिया गांधी ने उनसे सिद्धू की बात की चर्चा की तो मनमोहन सिंह मुस्कुराने लगे। पूर्व पीएम के बगल में बैठे पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जोरदार तरीके से हंसने लगे।

बता दें कि कांग्रेस में आने से पहले नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के सांसद थे। तब वो अक्सर मनमोहन सिंह पर वार किया करते थे और उन्हें मौनमोहन कहा करते थे। नवजोत सिंह सिद्धू मनमोहन सिंह के सरदार होने पर भी सवाल उठाया करते थे। सिद्धू मनमोहन सिंह को देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री भी कहा करते थे लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने सभी के सामने माफी मांग ली। सिद्धू ने इसी मंच से राहुल गांधी की तारीफ भी की और कहा कि आप ही देश के अगले प्रधानमंत्री हो। उन्होंने कहा, “राहुल भाई समेट लो, अगले साल लाल किले पर आप ही झंडा फहराओगे।”

गौरतलब है कि कांग्रेस का 84वां दो दिवसीय अधिवेशन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज संपन्न हो गया। इस मौके पर पहले दिन सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा था और कहा था कि मोदी ने न खाऊंगा, न खाने दूंगा कहकर सत्ता में आने के लिए जुमला के रूप में हथियार के तौर पर अपनाया था। अधिवेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नफरत नहीं कर सकती है। उन्होंने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए उसकी तुलना कौरवों से की।

#WATCH: Navjot Singh Sidhu says 'Aap sardaar bhi hain aur asardaar bhi hain' to former PM Dr Manmohan Singh at #CongressPlenarySession in Delhi. pic.twitter.com/lHkjoWjqLZ

