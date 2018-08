इमरान के बुलावे पर सिद्धू जा रहे पाकिस्तान, वाघा बॉर्डर पर बोले- उम्मीद है रिश्ते सुधरेंगे

पंजाब सरकार में मंत्री, कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिद्धू पाकिस्तान रवाना हो गये हैं। नवजोत सिद्धू शनिवार (18 अगस्त) को इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान जाते वक्त अटारी-वाघा बॉर्डर पर सिद्धू ने कहा कि वे भारत का गुडविल एम्बेसडर बनकर पाकिस्तान जा रहे हैं। इमरान खान के साथ क्रिकेट खेल चुके सिद्घू ने कहा, “मैं वहां इस उम्मीद के साथ जा रहा हूं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरे।” बता दें कि इमरान खान से न्यौता मिलते ही सिद्धू ने कहा था कि वो पाकिस्तान जाना चाहेंगे। सिद्धू ने कहा था कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के कार्यालय को इस्लामाबाद में 18 अगस्त को शपथग्रहण समारोह में शामिल होने की अपनी इच्छा से अवगत करा दिया है।

सिद्धू के अलावा, दो अन्य भारतीय क्रिकेटरों सुनील गावस्कर और कपिल देव को भी इमरान खान के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। सिद्धू और देव क्रिकेटर से नेता बने खान के समकालिक थे और दोनों ने खान के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विरुद्ध कई मैच खेले थे। सिद्धू ने यहां एक बयान में कहा था कि खान ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है।

I am going to Pakistan as a goodwill ambassador. I am going there with the hope that relations between our two nations will improve: Navjot Sidhu at Attari-Wagah border. He has been invited for Pakistan PM designate Imran Khan’s swearing in ceremony tomorrow pic.twitter.com/wu0U6h81vR

— ANI (@ANI) August 17, 2018