बीते दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई सतलुज फिल्म के बाद पंजाब में एक बार फिर उग्रवाद के दौर की चर्चा शुरू हुई है। जानना जरूरी होगा कि पंजाब में हिंसा और फिर उग्रवाद का दौर कैसे शुरू हुआ?

इस विवाद की शुरुआत केंद्र सरकार और अकाली दल के बीच झगड़े से हुई। बात शुरू करते हैं 1978 की, जब अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दी थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पर सबसे पहले अकाली दल ने 1973 में चर्चा की थी।

अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के तहत 42 मांगों को सामने रखा था लेकिन जब इंदिरा गांधी ने अक्टूबर, 1981 में अकाली दल के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया तो उन्होंने इन्हें घटाकर 14 कर दिया।

क्या थी वे 42 मांगें?

अकाली दल ने अपनी मांगों के तहत पंजाब को ज्यादा स्वायत्तता देने और संविधान के अनुच्छेद 25 बी में संशोधन करके सिखों को अलग धार्मिक पहचान के रूप में मान्यता देने की मांग की। इसके अलावा सिख समुदाय के धार्मिक स्थलों का प्रबंध करने वाली संस्था एसजीपीसी के कामकाज में दखल ना देने की मांग भी रखी गई।

अकाली दल ने चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की मांग की लेकिन इस मुद्दे पर बड़ा विवाद हो गया क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा तब होगा जब पंजाब अपने हिंदू बहुल इलाकों को हरियाणा में ट्रांसफर करे। इसके बदले में अकाली दल ने हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पंजाबी भाषी इलाकों को पंजाब में ट्रांसफर करने की मांग की। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा कि यह मांग सांप्रदायिक है।

अकाली दल ने अमृतसर को पवित्र शहर घोषित करने, सिखों को जहाज में सफर करते वक्त छोटी कृपाण (तलवार) रखने की इजाजत देने और कुछ ट्रेनों का नाम बदलने की मांग भी रखी। उस वक्त की इंदिरा गांधी सरकार ने कुछ धार्मिक मांगों को मान लिया लेकिन स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाब की स्वायत्तता की बात करना अलगाववादी मांग है। आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव उस वक्त की केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था।

सतलुज-यमुना लिंक का विरोध

इसी दौरान तत्कालीन इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार ने पंजाब में बहने वाली रावी और ब्यास नदियों के अतिरिक्त पानी को हरियाणा और राजस्थान के बीच बांटने का फैसला किया था। केंद्र सरकार सतलुज-यमुना लिंक योजना के तहत नहर बनाकर इस अतिरिक्त पानी को हरियाणा और राजस्थान में पहुंचाना चाहती थी।

अकाली दल ने इसका विरोध किया और इसे पंजाब के साथ भेदभाव करने वाला बताया।

केंद्र सरकार और अकाली दल के बीच इस मामले में कई दौर की वार्ता हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हालात तब बिगड़ गए जब इंदिरा गांधी ने अप्रैल 1982 में पटियाला के पास कपूरी गांव में सतलुज-यमुना लिंक के तहत एक नहर का उद्घाटन किया। उस दौरान राज्य में कांग्रेस की सरकार थी।

अकाली दल का ‘नहर रोको मोर्चा’

अकाली दल ने इस नहर के खिलाफ ‘नहर रोको मोर्चा’ शुरू कर दिया लेकिन तीन महीने बाद ही यह ‘धर्म युद्ध मोर्चा’ में बदल गया। ‘धर्म युद्ध मोर्चा’ को उस वक्त के अलगाववादी नेता जरनैल सिंह भिंडरेवाला का समर्थन मिला। जरनैल सिंह भिंडरेवाला उस समय सिखों की धार्मिक संस्था दमदमी टकसाल के प्रमुख थे और अमरीक सिंह अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के अध्यक्ष थे। अमरीक सिंह को पंजाब की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था और इसके विरोध में अकाली दल ने जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया था।

अकाली दल के नेता हरचरण सिंह लोंगोवाल और पार्टी के मुखिया प्रकाश सिंह बादल ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखा। केंद्र सरकार और अकाली दल के बीच बातचीत का जब कोई नतीजा नहीं निकला तो इस आंदोलन में कट्टरपंथी तत्व शामिल हो गए और पंजाब में हिंसा होने लगी।

पूर्व ब्यूरोक्रेट और लेखक गुरतेज सिंह बताते हैं कि अकाली दल ने केंद्र सरकार के साथ तीन बार समझौता किया लेकिन हर बार केंद्र सरकार ने समझौते में अंतिम वक्त में कुछ बदलाव कर दिए और इस वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी।

1984 में हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार

इंदिरा गांधी ने फरवरी, 1984 में कहा कि वह अकाली दल से टकराव नहीं चाहतीं लेकिन उसी साल मार्च में पंजाब और हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई। हिंसा का यह दौर आगे बढ़ता गया और जून, 1984 में अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में कब्जा करके बैठे उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया।

ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना ने जरनैल सिंह भिंडरेवाला को मार गिराया। इसके चार महीने बाद दो बॉडीगार्ड ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। 1985 में कनाडा में रहने वाले कट्टरपंथियों ने एयर इंडिया के एक विमान में बम विस्फोट कर 329 लोगों की हत्या कर दी थी। उन्होंने दावा किया कि यह हमला उन्होंने भिंडरेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए किया था।

राजीव-लोंगोवाल समझौता

जुलाई, 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अकाली दल की मांगों को मान लिया और इस तरह राजीव-लोंगोवाल समझौता हुआ लेकिन पंजाब हिंसा के दौर से बाहर नहीं निकल सका। अगस्त, 1985 में उग्रवादियों ने हरचरण सिंह लोंगोवाल की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पंजाब कई साल तक जलता रहा और इसमें बड़ी संख्या में बेकसूर हिंदुओं और सिखों की जान गई। उस दौरान 1995 में पंजाब के सचिवालय के बाहर तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी।

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अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज’ को लेकर पंजाब में बहस छिड़ी हुई है। रवनीत सिंह बिट्टू ने फिल्म में लापता लोगों को लेकर किए गए दावे पर सवाल उठाए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।

‘साड्डा पंजाब’ सीरीज की अगली कहानी आप मंगलवार (21 जुलाई) को पढ़ सकते हैं।

(मनराज ग्रेवाल शर्मा के द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में 9 फरवरी, 2021 को प्रकाशित हुआ था।)