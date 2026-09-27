पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो गया है। यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध कर रहे छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई है और उन्होंने गाड़ियों में आग लगा दी।
दरअसल, पुलिस जब छात्रों से बात कर रही थी, तभी पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। जवाब में छात्रों ने पुलिस की दो गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।
कैसे शुरू हुआ हंगामा?
यह हंगामा शनिवार रात शुरू हुआ जब छात्रों ने बताया कि यूनिवर्सिटी की एक छात्रा से रेप हुआ और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। सोशल मीडिया पर यह मैसेज शनिवार रात वायरल हुए, इसके बाद हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए।
छात्रों ने कैंपस में जमकर तोड़फोड़ की और एक हिस्से को भी आग के हवाले कर दिया। सुबह दिल्ली-अमृतसर हाईवे पर धरना दिया और ट्रैफिक जाम कर दिया। पुलिस ने पहले कहा कि जांच में कोई रेप का मामला सामने नहीं आया। हालांकि मामला बढ़ता देख एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
LPU के डीन बता रहे अफवाह
मामले को लेकर LPU के डीन सौरभ लखनपाल सामने आए और उन्होंने कहा कि जब छात्रों ने मामले को हमारे संज्ञान में लाया तो हमने तय किया कि इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हालांकि जब हमने मामले की जांच की तो हमें लगा कि यह पूरी तरह अफवाहों पर आधारित है। हमने छात्रों की हर मांग पूरी की। जैसे वे सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे, उन्हें कुछ दिनों बाद फुटेज दिखाया गया। वे कुछ खास कमरे में जाना चाहते थे जिसके बारे में वे बात कर रहे थे।
किसी साजिश का शक- LPU डीन
LPU के डीन ने आगे, “हमें छात्रा के नाम या हॉस्टल की जानकारी के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। हम उनसे औपचारिक शिकायत दर्ज करने का आग्रह करते रहे हैं, फिर भी हमने उन्हें वह कमरा दिखाया जिसे वे देखना चाहते थे और बार-बार उन्हें अपने पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया, जिसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन, पुलिस और वार्डन शामिल थे। किसी भी जरूरी कार्रवाई के लिए अपनी तत्परता जाहिर की। हालाँकि, हमें एहसास हो रहा है कि यह पूरी स्थिति अफवाहों की वजह से बनी है। छात्रों को वास्तव में यह समझने की जरूरत है।
आगे डीन ने कहा, मेरा मानना है कि इसमें असामाजिक तत्व शामिल हैं- हमें उनकी तरफ से किसी साजिश का पक्का शक है। बाहर से आए असामाजिक तत्वों ने तोड़-फोड़ की और छात्रों द्वारा बनाए रखे गए शांतिपूर्ण शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की।”
वहीं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. जसपाल सिंह संधू ने कहा कि FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच कर रही SIT में 5 छात्रों को शामिल किया गया है।
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पंजाब में दो विश्वविद्यालयों में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया है। पहले राजपुरा में स्थित चितकारा यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन किया तो इसके बाद जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में जबरदस्त हंगामा हुआ है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें