चरणजीत चन्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस, पूर्व सीएम बोले-भगोड़ा नहीं कहलाना चाहता, तभी नहीं गया अमेरिका

Punjab : एक वीडियो संदेश जारी कर चरणजीत चन्नी ने कहा कि वह 12 मार्च को श्री गुरु रविदास मंदिर समिति द्वारा आयोजित किए जा रहे ‘नगर कीर्तन’ में भाग लेने के लिए गुरुवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाले थे।

Punjab के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) Photo- PTI

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पंजाब विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। विधानसभा में सीएम भगवंत मान विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के साथ तीखी कहासुनी के दौरान चन्नी पर रेत खनन में कथित अनियमितता आरोप भी लगाया था। अब विजिलेंस ने चरणजीत चन्नी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करते हुए उनके विदेश जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विधानसभा में पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की ओर इशारा करते हुए कहा था कि सरकार चरणजीत चन्नी को गिरफ्तार करेगी और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करेगी। वीडियो जारी कर बोले चन्नी.. एक वीडियो संदेश जारी कर चरणजीत चन्नी ने कहा कि वह 12 मार्च को श्री गुरु रविदास मंदिर समिति द्वारा आयोजित किए जा रहे ‘नगर कीर्तन’ में भाग लेने के लिए गुरुवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाले थे। लेकिन पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य विधानसभा में सीएम की टिप्पणी के मद्देनजर वह अपना अमेरिका दौरा रद्द कर रहे हैं। उन्होने कहा कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि यह लोग यह ना कहें कि चन्नी भाग गया है। विजिलेंस प्रवक्ता का बयान इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए विजिलेंस के प्रवक्ता ने कहा, “पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, ताकि वह देश से भाग न सके। जांच में शामिल होने के लिए उन्हें जल्द ही तलब किया जाएगा।”7 मार्च को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में कहा था कि चन्नी डीए मामले में जांच के घेरे में हैं। Also Read Punjab News: चरणजीत सिंह चन्नी के बेटे की शादी में 1.47 करोड़ का ‘घोटाला’, विजिलेंस ब्यूरो ने शुरू की जांच विजिलेंस के प्रवक्ता के मुताबिक चन्नी के साथ-साथ उन्के परिवार के सदस्य, भाई, कुछ अन्य सहयोगी भी रडार पर हैं। “यह आरोप है कि चन्नी ने कुछ ठेकेदारों और सहयोगियों को अनुचित लाभ दिया। सीएम के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किए गए बड़ी संख्या में तबादले / नीतिगत फैसले भी जांच के दायरे में हैं”

