पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को दलित मजदूर गुलजार सिंह की मौत पर अपनी चुप्पी तोड़ी और विपक्ष पर आरोप लगाया। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां उन्हें फंसाने के लिए हाथ मिला रही हैं। वहीं बीजेपी सांसद तरुण चुग संगरूर में गुलजार के परिवार से मिलने गए, CBI जांच की मांग की और कहा कि वह इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाएंगे।

विपक्षी पार्टियों द्वारा इस्तीफे की मांग पर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उनके पास आरोपों का जवाब देने के लिए काफी सबूत हैं। हरपाल चीमा ने पत्रकारों से कहा, “मेरे पास काफी सबूत हैं। मैं अभी उन सबूतों को सामने नहीं लाना चाहता क्योंकि अभी जांच चल रही है। जांच पूरी होने दें। समय आने पर मैं हर नेता को जवाब दूंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि वे लाशों पर कैसे राजनीति कर रहे हैं।” हरपाल चीमा का बयान तरुण चुग के संगरूर के दिरबा में तूर बंजारा गांव में गुलजार के परिवार से मिलने पहुंचने के तुरंत बाद आया।

तरुण चुघ ने कहा कि परिवार ने उन्हें बताया कि वे अभी भी दबाव और धमकी का सामना कर रहे हैं। तरुण चुघ ने कहा कि वह एक सेंट्रल एजेंसी से जांच की मांग करेंगे और परिवार के आरोपों को अमित शाह के सामने रखेंगे।

जहर खाने से हुई थी गुलजार की मौत

गुलज़ार की मौत 7 सितंबर को कथित तौर पर जहर खाने से हुई थी। उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि एक दिन पहले एक इवेंट में चीमा से उनके इलाके में ड्रग्स की मौजूदगी के बारे में सवाल करने के बाद उन्हें परेशान किया गया और जातिवादी गालियां दी गईं। गुलज़ार का मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया एक कथित वीडियो, जिसमें उन्होंने मंत्री हरपाल चीमा से सवाल करने की बात कही थी। उसके बाद से हरपाल चीमा के खिलाफ विपक्ष के कैंपेन का मुख्य मुद्दा बन गया है।

तरुण चुघ ने लगाया आरोप

परिवार से मिलने के बाद तरुण चुघ ने कहा, “मुख्य सवाल यह है कि क्या भगवंत मान सरकार में ड्रग्स के खिलाफ शिकायत करना ही एक जुर्म बन गया है।” उन्होंने कहा कि गुलज़ार पर दबाव और धमकी देने के आरोप, और आत्महत्या की कोशिश के बाद उन्हें समय पर मेडिकल मदद नहीं दी गई, इसकी पूरी और निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है। तरुण चुघ ने कहा कि परिवार ने उन्हें बताया था कि आत्महत्या की कोशिश के बाद गुलज़ार को कई घंटों तक एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया था। उन्होंने परिवार से कहा कि वे कथित दबाव और धमकी की डिटेल्स लिखकर दें ताकि इन्हें केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपा जा सके।

तरुण चुघ ने चीमा के इस्तीफे और गुलजार द्वारा अपने कथित आखिरी वीडियो में नाम लिए गए सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की भी मांग की। फाजिल्का में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि राज्य ड्रग्स की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है और इसका असर सिर्फ युवाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे परिवार प्रभावित हो रहे हैं। केवल ढिल्लों ने कहा, “किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति और किसी का पिता ड्रग्स का शिकार हो रहा है। ड्रग्स से बर्बाद हुए परिवारों की कहानियां बहुत परेशान करने वाली हैं।”

गुलजार की मौत की जांच पंजाब पुलिस द्वारा बनाई गई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। इस बीच हरपाल चीमा ने कहा कि गुलजार के परिवार का असली बयान पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने कहा, “लोगों ने इसे देखा है और मामले से जुड़े फैक्ट्स जानते हैं।” हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग के अलावा, विपक्षी पार्टियों ने मंत्री के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट जांच और FIR की मांग की है। हरपाल सिंह चीमा ने राज्य में BJP की प्रस्तावित ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ पर हमला किया। बॉर्डर पार से ड्रग तस्करी को रोकने में नाकाम रहने के लिए केंद्र पर सवाल उठाते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बीजेपी को सबसे पहले उन राज्यों में ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जहां वह सत्ता में है और इंटरनेशनल बॉर्डर को सुरक्षित करना चाहिए, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकार क्षेत्र में आता है।

हरपाल सिंह चीमा ने पूछा, “यह गुजरात और राजस्थान से जुड़े ड्रग्स के कंसाइनमेंट को रोकने में फेल क्यों हो रही है, यह पंजाब को क्यों टारगेट कर रही है, जबकि 553 किमी का इंटरनेशनल बॉर्डर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंडर आता है?”

बीजेपी ने ड्रग्स के खिलाफ चलाया कैंपेन

बीजेपी ने ड्रग्स के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाने और ड्रग-फ्री स्टेट को प्रमोट करने के लिए 18 सितंबर से पूरे पंजाब में चार ‘नशा मुक्त यात्राएं’ अनाउंस की हैं। हरपाल चीमा ने कहा कि AAP सरकार ने दो-तरफ़ा अप्रोच अपनाया है। उन्होंने कहा कि ड्रग ट्रैफिकर्स के खिलाफ एक्शन और नशे की लत से जूझ रहे लोगों का इलाज शामिल है। उन्होंने सरकार के ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ कैंपेन, एंटी-ड्रोन सिस्टम की तैनाती और ड्रग ट्रैफिकर्स के खिलाफ पंजाब पुलिस की एक्शन का ज़िक्र किया।

हरपाल सिंह चीमा ने पिछली SAD-BJP सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि 2007 और 2017 के बीच ड्रग्स की समस्या काफी बढ़ गई। उन्होंने दावा किया, “उस समय ‘चिट्टा’ शब्द सामने आया और ड्रग्स की समस्या से काफी जुड़ गया, और पूरे पंजाब में ड्रग्स खुलेआम बांटे जा रहे थे। सरकारी गाड़ियों का भी ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। जब ड्रग्स से जुड़े मामलों की जांच चल रही थी, तो जालंधर से एक ED (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया गया।”