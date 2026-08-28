पंजाब में बकाया महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश (Mass Leave) आंदोलन जारी है। इस बीच पंजाब सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों की लिस्ट तैयार कर सौंपें। सरकार ने कहा है कि संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ लागू सेवा नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कार्मिक विभाग की ओर से गुरुवार को जारी आधिकारिक पत्र में कहा गया कि विभिन्न माध्यमों से शिकायतें मिली हैं कि सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की गैरमौजूदगी के कारण आम लोगों को सरकारी सेवाएं लेने में परेशानी हो रही है।

शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों से कहा है कि वे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारियों का ब्योरा तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराएं।

चंडीगढ़ सचिवालय में कामकाज ठप

यह निर्देश ऐसे समय आया है जब गुरुवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सचिवालय में कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश के कारण कामकाज लगभग पूरी तरह ठप रहा। आपको बता दें कि कर्मचारी लंबे समय से लंबित DA के भुगतान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

इस आंदोलन ने पंजाब में राजनीतिक टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। विपक्षी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के रुख को ‘तानाशाही’ और ‘निरंकुश’ बताया है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार कर्मचारियों से बातचीत के लिए तैयार है लेकिन हड़ताल खत्म होने के बाद ही बातचीत होगी।

‘मांगें नहीं मानीं तो आने वाले दिनों में मुश्किल होगी’

पंजाब सिविल सचिवालय (FCR कार्यालय) के अध्यक्ष कुलवंत सिंह ने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह अडिग हैं।

उन्होंने कहा, ”आज (गुरुवार) सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। आज मुख्यमंत्री के साथ बैठक निर्धारित है और जालंधर से एक टीम बैठक के लिए गई है। पंजाब सरकार ने अचानक बैठक की जगह बदल दी क्योंकि उन्हें डर है कि अगर बैठक हुई तो कर्मचारी एकजुट होकर वहां पहुंच जाएंगे।”

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी मांगों पर सुनवाई होगी और समाधान निकलेगा। हालांकि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगें खारिज की गईं तो भगवंत मान के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

पंजाब कांग्रेस ने कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया

कर्मचारियों के आंदोलन को पंजाब कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आंदोलनकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति मुख्यमंत्री के रवैये की आलोचना की।

सरकार की ओर से कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए वड़िंग ने कहा, ”यह मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के तानाशाही और निरंकुश तरीके से काम करने को दर्शाता है। अगर कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो यह उनकी सरकार के अंत की शुरुआत होगी।”

वड़िंग ने DA नहीं देने को देश में ‘अनूठा मामला’ बताते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन करना कर्मचारियों का अधिकार है खासकर तब जब उनकी मांग जायज हो।

उन्होंने कहा, ”पूरे देश में शायद यह अनूठा मामला होगा कि कोई राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को DA का भुगतान करने से इनकार कर रही है और जब वे अपनी जायज मांग उठा रहे हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की कोशिश भी कर रही है।”

‘कर्मचारी आपके दुश्मन नहीं’

कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों के साथ बातचीत शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी मुख्यमंत्री के दुश्मन नहीं हैं बल्कि वही लोग हैं जिन्होंने सरकार के लिए काम किया और वर्षों तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे।

भगवंत मान बोले- हड़ताल और बातचीत साथ नहीं चल सकती

इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस मामले पर सरकार का रुख स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की जायज चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है लेकिन हड़ताल के दबाव में बातचीत नहीं हो सकती।

मान ने कहा, ”कर्मचारी हमारे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हम उनकी हर जायज चिंता सुनने के लिए तैयार हैं… लेकिन बातचीत और हड़ताल एक साथ नहीं चल सकती। सरकार हर मुद्दे का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन बातचीत तभी होगी जब हड़ताल वापस ली जाएगी।”

इस तरह, DA भुगतान को लेकर पंजाब सरकार और कर्मचारियों के बीच गतिरोध बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ कर्मचारी सामूहिक अवकाश के जरिए अपनी मांग पर दबाव बना रहे हैं वहीं सरकार ने अनधिकृत अनुपस्थिति का ब्योरा मांगकर सेवा नियमों के तहत कार्रवाई के संकेत दिए हैं।