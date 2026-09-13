पंजाब में ड्रग्स की समस्या बढ़ती जा रही है। पंजाब के संगरूर में एक मजदूर गुलजार सिंह ने जहर खाकर जान दे दी। कहा जाता है कि इलाके के सरपंच और दूसरे लोगों ने गुलजार सिंह को बड़े पैमाने पर एक मौजूदा मंत्री से ड्रग्स के बारे में सवाल करने के बारे में धमकाया था। घर पर मौजूद उनके बेटे ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उसने दिहाड़ी मज़दूर के तौर पर जो भी पैसा कमाया, वह चिट्टा (हेरोइन) पर खर्च कर दिया। बेटे ने कहा कि यह नमक की तरह आसानी से मिल जाता है।

जब 2016 में उड़ता पंजाब रिलीज हुई, तो राज्य में कई लोग इस बात से नाराज़ थे कि यह पंजाब की इमेज खराब करने की कोशिश है। उस गुस्से की जगह धीरे-धीरे लोगों ने ले ली है। आज, चिट्टा, गोलियां (गोलियां), और सूइयां (इंजेक्शन) जैसे शब्द रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन गए हैं।

नारकोटिक्स इकोनॉमी बनी मुसीबत

पुराने पुलिस अधिकारी इस संकट की शुरुआत पंजाब की जगह और गोल्डन क्रिसेंट से इसकी नजदीकी को मानते हैं, जो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में फैला अफ़ीम का बड़ा उत्पादक इलाका है। जो चीज ज़्यादातर ड्रग्स के आने-जाने के रास्ते के तौर पर शुरू हुई थी, वह धीरे-धीरे एक बहुत गहरी नारकोटिक्स इकोनॉमी बन गई, जिसमें नारकोटिक्स और तेज़ी से सस्ती फार्मा ड्रग्स लोकल मार्केट में भर गईं।

केमिस्ट दर्द कम करने और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए बनी दवाओं के गलत इस्तेमाल के बारे में खुलकर बात करते हैं। देहरादून की एक फार्मा कंपनी ने एक गोली, जिसे लोकल भाषा में ‘घोड़ेयां वाला कैप्सूल’ कहा जाता है, उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया क्योंकि इसके गलत इस्तेमाल के बड़े पैमाने पर आरोप लगे थे।

सरकारें हुई फेल

एक के बाद एक आई सरकारों ने पंजाब को ड्रग्स से छुटकारा दिलाने का वादा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2014 में शिरोमणि अकाली दल-BJP सरकार ने अपने समय में पहला एंटी-ड्रग कैंपेन शुरू किया। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक पवित्र किताब की कसम खाई थी कि वे चार हफ़्तों के अंदर ड्रग्स को खत्म कर देंगे। आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार 2022 में सत्ता में आई और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक साल के अंदर पक्के नतीजे देने का वादा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

मार्च 2025 में पंजाब पुलिस ने युद्ध नशे विरुद्ध शुरू किया। कागज पर तो इसके नंबर बहुत अच्छे हैं। 1 मार्च 2025 और 2 सितंबर 2026 के बीच, पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत 59,293 FIR दर्ज कीं, 696 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया, 3,757 किलो हेरोइन और 62 लाख टैबलेट जब्त किए और 22 करोड़ रुपये की ड्रग मनी बरामद की।

नमक की तरह आसानी से मिल जाता है चिट्टा

उत्तर प्रदेश से सीख लेते हुए पंजाब ने भी उन संपत्तियों को अटैच और गिराना शुरू कर दिया, जिन पर कथित तौर पर ड्रग की कमाई से बनाई गई थी। फिर भी जमीनी स्तर पर आवाज़ें जोर दे रही हैं कि सप्लाई कम नहीं हुई है। चिट्टा नमक की तरह आसानी से मिल जाता है। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने अब तक की सबसे तीखी बात कहकर शोर को खत्म किया। ड्रग का धंधा “पुलिस और प्रशासन के सपोर्ट के बिना 10 दिन भी नहीं चल सकता।

यह अजीब सच इस हफ़्ते कोर्ट में भी गूंजा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सामने एक एफिडेविट में पुलिस ने माना कि जेलों के अंदर ड्रग्स मिलते हैं। ओपिओइड ट्रीटमेंट के लिए रजिस्टर्ड कैदियों की संख्या एंट्री के समय 2,540 से बढ़कर 15,768 हो गई। हैरान चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा ने कहा कि जेल जाने के बाद नशा चार से पांच गुना बढ़ गया लगता है।

ड्रोन से आ रहा ड्रग्स

सप्लाई नेटवर्क और भी बेहतर हो गए हैं। आज, ड्रोन पंजाब के लगभग 500 किमी के इंटरनेशनल बॉर्डर के पार ड्रग्स और हथियार पहुंचाते हैं। एंटी-ड्रोन सिस्टम के बावजूद इस गर्मी में ड्रोन दिन के उजाले में भी डिलीवरी करते देखे गए।

एक किलो हेरोइन लाने के लिए मिल रहे 2.5 लाख

बाढ़ के पानी ने एक और रास्ता बना दिया है। 2023 की बाढ़ के दौरान पुलिस ने जालंधर के एक तस्कर का केस सुलझाया, जिसने कथित तौर पर तीन तैराकों को 50 किलो हेरोइन लाने के लिए सतलुज पार भेजा था। तैराकों को कथित तौर पर हर किलो हेरोइन पहुंचाने के लिए 1 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये के बीच पेमेंट किया गया था। पुलिस का कहना है कि पिछले साल बाढ़ के दौरान ऐसी खेप और भी बड़ी हो गई थी।

ड्रग्स एक बड़ा चुनावी मुद्दा

जैसा कि उम्मीद थी, विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, ड्रग्स पंजाब की राजनीतिक बहस के केंद्र में वापस आ गया है। 2017 में AAP (जो तब विपक्ष में थी) ने ड्रग्स के गलत इस्तेमाल को अपने सबसे बड़े कैंपेन के मुद्दों में से एक बनाकर लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें भगवंत मान ने बादल के नेतृत्व वाली अकाली दल के खिलाफ़ मैसेज देने के लिए अपनी मशहूर ‘किकली (एक छोटा गाना)’ के साथ रैलियों को खत्म किया।

अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के नेताओं ने दो हफ़्ते पहले राजनीतिक रूप से अहम राखड़ पुनिया रैली के दौरान ड्रग्स को अपने भाषणों का केंद्र बनाया। जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह ने अपनी शुरुआती पॉपुलैरिटी गुरुद्वारों में नशा मुक्ति सेंटर के वादों के आस-पास बनाई थी।

अमृतपाल के पैतृक गांव जल्लुपुर खेड़ा के गुरुद्वारे में ऐसे कई परिवार मिले जो ड्रग्स की लत वाले रिश्तेदारों के साथ सिर्फ़ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ‘भाई साहिब’ उन्हें विश्वास और अनुशासन के जरिए सुधार सकते हैं।

बीजेपी भी ड्रग्स खत्म करने को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। इसकी नशा मुक्ति यात्राएं सितंबर के बीच में शुरू होंगी और एक रैली में खत्म होंगी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। अमित शाह ने पहले मोगा में एक बदलाव रैली में कहा था कि सिर्फ़ उनकी सरकार ही इस बुराई को खत्म कर सकती है। पंजाब ने ऐसे कई वादे सुने हैं। असली बदलाव सिर्फ़ इस धंधे के नेचर में हुआ है। ये और बढ़ा ही है।

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पंजाब की जेलों में बंज 44 प्रतिशत से ज्यादा कैदी नशे के आदी हैं। इस बात की जानकारी भगवंत मान सरकार ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दी। राज्य द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट की जांच करने के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस राजेश गौर की पीठ ने पाया कि पंजाब की जेलों में बंद 35,449 कैदियों में से 15,768 कैदी नशीली दवाओं पर निर्भर हैं। अमृतसर में 4,918 कैदियों में से 2,124 नशे के आदी हैं। इसी तरह बठिंडा में 1,978 कैदियों में से 1,064 नशे के आदी हैं। पढ़ें पूरी खबर