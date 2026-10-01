भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब को ‘चिट्टा’ (सिंथेटिक ड्रग्स) से मुक्त करने के लिए पार्टी को लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि BJP पंजाब से नशे की समस्या खत्म करने में सक्षम है।

जालंधर में BJP की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि रैली बेहद सफल रही। उन्होंने पंजाब को नशे से मुक्त करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता की भी बात कही।

राघव चड्ढा ने दिया बीजेपी की सरकारों के काम हवाला

उन्होंने कहा, ”जहां तक रैली की बात है, यह बेहद सफल रही। पूरी पार्टी पंजाब को नशे से मुक्त करने के BJP के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। अगर पंजाब से नशे के खतरे को खत्म करने और राज्य को ‘चिट्टा’ से मुक्त करने में कोई पार्टी सक्षम है तो वह BJP है।”

चड्ढा ने नक्सलवाद, आतंकवाद और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर BJP की सरकारों के काम का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी पंजाब में भी नशे की समस्या से निपट सकती है।

उन्होंने कहा, ”प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को खत्म किया, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ा, अराजकता का दौर खत्म किया और कई राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार किया। इसी तरह अगर कोई एक पार्टी पंजाब को नशे से मुक्त कर सकती है, तो वह BJP है।”

अमित शाह ने किया ‘चिट्टा’ मुक्त पंजाब का वादा

चड्ढा का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बुधवार को दिए बयान के बाद आया। शाह ने आरोप लगाया कि पंजाब की AAP सरकार ने राज्य में ‘चिट्टा’ (सिंथेटिक ड्रग्स) के कारोबार को खुले तौर पर बढ़ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर BJP सत्ता में आती है तो 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशे के कारोबार से मुक्त कर दिया जाएगा।

जालंधर में BJP की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में नशा मुक्त पंजाब पार्टी के अभियान का मुख्य मुद्दा होगा।

शाह ने कहा, ”आज पंजाब को नशे से मुक्त करने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि AAP सरकार ने चिट्टे के कारोबार को खुले तौर पर बढ़ने दिया।”

उन्होंने आगे कहा, ”मैं आज पंजाब के लोगों से यह कहने आया हूं कि पंजाब चुनाव में किसानों, उद्योग, कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा जैसे कई मुद्दे हैं। लेकिन आगामी चुनाव में BJP केवल और केवल नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।”

शाह ने कहा, ”मैं आज यहां से पंजाब की माताओं और युवाओं से वादा करता हूं कि इस चुनाव में BJP का समर्थन करें, कमल के निशान पर वोट दें और 31 दिसंबर 2029 से पहले हम पंजाब को चिट्टे के कारोबार से मुक्त कर देंगे।”

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गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) और भारतीय तटरक्षक बल (ICG) द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान के तहत ड्रग्स के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान लगभग 526 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं, जिसमें हेरोइन और मेथामैथेटामाइन जैसे महंगे ड्रग्स शामिल हैं।

मोदी सरकार ने राघव चड्ढा को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने याचिका समिति का पुनर्गठन करने के बाद सदन के 10 सदस्यों को इस समिति के लिए नामित किया।