पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा के खिलाफ महंगाई भत्ते (DA) के बकाया भुगतान में देरी को लेकर चल रही अवमानना की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार को राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर राहत मिली है।

गौर करने वाली बात है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दो दिन पहले मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को अवमानना का नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया था। इसे लेकर विपक्षी दलों को भगवंत मान सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया था। विपक्ष सरकार से कर्मचारियों के बकाया भुगतान को लेकर सवाल उठा रहा था।

सरकार पर बढ़ गया छा दबाव

मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू होने की आशंका से भी सरकार पर दबाव बढ़ गया था। खासकर ऐसे समय में जब साल 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से फिलहाल सरकार को इस मामले में राहत मिली है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इससे जुड़े सिविल अवमानना के मामले में भी किसी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पंजाब सरकार के लिए पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं माना जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार को मार्च 2027 तक बकाया महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान की एक ठोस योजना पेश करने को कहा है। इसमें सरकार को बताना होगा कि वह मार्च 2027 तक कितनी बकाया राशि कर्मचारियों को देने का प्रस्ताव रखती है।

आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को इस फैसले से फिलहाल राजनीतिक राहत मिली है। अब सरकार यह कह सकती है कि मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में बुलाने और उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की आशंका को कर्मचारियों के बकाया भुगतान के असली मुद्दे से अलग रखा जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने याचिकाकर्ताओं के मुख्य सचिव को जेल भेजने की मांग पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि उनका मकसद अदालत के आदेश का पालन करवाना है या राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को जेल भेजना? पीठ ने याचिकाकर्ताओं के उस रवैये पर भी नाराजगी जताई जिसे उसने दबाव बनाने की कोशिश बताया।

महंगाई भत्ते का मुद्दे पर गरमाई पंजाब की सियासत

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से पंजाब सरकार को विपक्ष के आरोपों का जवाब देने का मौका मिला है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि सरकार कर्मचारियों का बकाया भुगतान करने में नाकाम रही है और मामला अब अदालत तक पहुंच गया है।

हालांकि महंगाई भत्ते का मुद्दा अभी भी पंजाब की राजनीति के लिए अहम बना हुआ है। इसकी एक वजह यह है कि राज्य में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की संख्या काफी ज्यादा है। बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया था कि पंजाब में करीब आठ लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आम आदमी पार्टी सरकार ने अब तक सावधानी से प्रतिक्रिया दी है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, ”हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जांच कर रहे हैं। आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही इस पर टिप्पणी करूंगा।” वहीं शिरोमणि अकाली दल (SAD) के प्रवक्ता अरशदीप कलेर ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी आदेश को विस्तार से पढ़ने के बाद ही इस मुद्दे पर अपनी बात रखेगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकारी खजाने पर असर

पंजाब में महंगाई भत्ते (DA) के बकाया भुगतान का मामला सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी काफी अहम है। हाईकोर्ट में पेश की गई मुख्य सचिव की स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2026 तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) का कुल बकाया 22818 करोड़ रुपये है। वहीं कर्मचारियों और पेंशनर्स की कुल बकाया देनदारी 32418 करोड़ रुपये बताई गई है।

राज्य सरकार का कहना है कि पिछली सरकार से उसे करीब 13000 करोड़ रुपये का पुराना बकाया विरासत में मिला था। सरकार ने पंजाब की खराब आर्थिक स्थिति का भी हवाला दिया है। उसका कहना है कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का करीब 51 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च होता है। वहीं ब्याज भुगतान समेत सरकार की कुल तय देनदारियां राजस्व प्राप्तियों का लगभग 82 फीसदी हैं।

सरकार का तर्क है कि पूरा बकाया एक साथ चुकाने से राज्य के खजाने पर काफी दबाव पड़ेगा।

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से सरकार को फिलहाल आपराधिक अवमानना की कार्रवाई और सख्त कानूनी कदमों से राहत मिली है। अब सरकार को पूरा पैसा तुरंत चुकाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से भुगतान की योजना बनाने का समय मिल गया है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कर्मचारियों और पेंशनर्स का बकाया खत्म नहीं हुआ है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के 3 अगस्त के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर भी अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। इस राहत के साथ सरकार के सामने एक राजनीतिक चुनौती भी है। सुप्रीम कोर्ट ने उससे 31 मार्च 2027 तक भुगतान की जाने वाली राशि का ब्योरा मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।

खास बात यह है कि मार्च 2027 की समयसीमा पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले खत्म होगी। ऐसे में विपक्ष सरकार की ओर से पेश की जाने वाली भुगतान योजना के साथ-साथ यह भी देखेगा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को वास्तव में कितना पैसा दिया गया है।

इस बीच कर्मचारियों के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील बदलने का फैसला किया है। सांझा मुलाजिम मोर्चा के संयोजक सुखचैन सिंह खैरा ने कहा, ”हम अदालत के फैसले को स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारे वकील मामले को ठीक से पेश नहीं कर पाए। इसलिए हम उन्हें बदलकर किसी दूसरे वकील को नियुक्त करेंगे। अदालत ने सरकार से 1 दिसंबर तक भुगतान योजना पेश करने और यह बताने को भी कहा है कि वह मार्च 2027 तक हमें कितनी राशि दे सकती है।”