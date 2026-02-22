पाकिस्तान सीमा के पास एक चेकपॉइंट पर पंजाब के 2 पुलिसकर्मी मृत पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान की सीमा के पास एक चेकपॉइंट पर ड्यूटी पर तैनात पंजाब पुलिस के दो जवान रविवार को गोली लगने से मृत पाए गए। हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने एक-दूसरे को गोली मारी या इसमें कोई तीसरा व्यक्ति शामिल था।

दोनों अधिकारियों की पहचान अशोक कुमार और गुरनाम सिंह के रूप में हुई है जिनमें से एक सहायक सब-इंस्पेक्टर और दूसरा हेड कांस्टेबल के पद पर थे। दोनों की पंजाब के गुरदासपुर जिले के दोरंगला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अडियान गांव में स्थित चेकपॉइंट पर गोली लगने से मौत हो गई। गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद चौकी पर दो शव बरामद किए गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए तुरंत गुरदासपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया। किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने घटनाक्रम की पुष्टि नहीं की है जिससे परिस्थितियां रहस्यमय लग रही हैं।

गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य जांच की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस ने इलाके को घेर लिया और फॉरेंसिक टीमों को हथियार, कारतूस के खोल और सबूतों की जांच का काम सौंपा गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है लेकिन अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है।

ओडिशा में ट्रक, पीसीआर वैन के टकराने से 5 पुलिसकर्मियों की मौत

ओडिशा के झारसुगुडा में एक ट्रेलर ट्रक की टक्कर पुलिस वैन से होने पर ओडिशा पुलिस के पांच जवान शहीद हो गए। यह घटना सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आदर्श विद्यालया झारसुगुड़ा के सामने घटी, जब तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रेलर ट्रक ने पुलिसकर्मियों को ले जा रही पीसीआर वैन को टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान एपीआर कर्मी काशीराम भोई और देबादत्त सा, ड्रिल सब-इंस्पेक्टर निरंजन कुजूर, हवलदार लिंगराज धुरुआ और होम गार्ड भक्तबंधु मिर्धा के रूप में की गई।

अधिकारियों के अनुसार, वाहन में सवार पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे जब वह विपरीत दिशा से आ रहे एक भारी वाहन से टकरा गया। स्थानीय लोग घायलों को बचाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य को बचा लिया गया और पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में से दो की हालत बिगड़ने पर उन्हें बुरला स्थित विमसार मेडिकल कॉलेज और बाद में बरगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

यह भी पढ़ें- देहरादून: DEE अजय नौटियाल से मारपीट

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में शनिवार को शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौटियाल और देहरादून के रायपुर क्षेत्र से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा के समर्थकों के बीच हाथापाई हुई। इस दौरान तोड़फोड़ हुई और कुर्सियां एक-दूसरे के ऊपर फेंकी गईं। निदेशक के कमरे में हुई इस घटना में नौटियाल को एक आंख के पास चोट भी आई जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें