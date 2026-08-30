बीजेपी के तीन सांसदों के सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार की मौत के बाद उनके घर पर जाने का मामला राजनीतिक तूल पकड़ गया है। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है तो पंजाब में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार वेरका ने सज्जन कुमार को पंजाबियों का दुश्मन करार दिया है।
सज्जन कुमार के घर जाने वाले दिल्ली बीजेपी के तीन सांसदों के नाम कमलजीत सहरावत, रामवीर सिंह बिधूड़ी और योगेंद्र चंदोलिया हैं। सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। 20 अगस्त को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कुमार का निधन हो गया था।
राजकुमार वेरका ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, “मुझे लगता है कि सज्जन कुमार पंजाबियों का दुश्मन था… उन्होंने पंजाबी मांओं की गोद सूनी की, बुजुर्गों की लाठी टूटी है… और सबका खून का दोषी जो आदमी था और जिसको सजा हुई, हमारा उनके साथ कोई सरोकार नहीं होना चाहिए।”
पंजाब में कांग्रेस के बड़े हिंदू चेहरों में पहचाने जाने वाले राजकुमार वेरका ने कहा कि पंजाब कांग्रेस का सीधा स्टैंड है कि जो पंजाबियों का दुश्मन है, वह हमारा दुश्मन है।
राजकुमार वेरका ने कहा कि भाजपा के लोगों को जवाब देना चाहिए कि इस मामले में दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “ऊपर से कुछ और बात करते हैं अंदर से कुछ और… बाहर से विरोध करते हैं, अंदर जाकर के हमदर्दी जताते हैं।”
पंजाब सरकार में मंत्री रहे राजकुमार वेरका ने कहा कि बीजेपी को इस मामले में जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन तीन सांसदों में से किसी ने माफी नहीं मांगी और सफाई भी नहीं दी। वेरका ने कहा कि अगर वे माफी मांगेंगे तो हमें समझ आएगा कि उन्हें बीजेपी नेतृत्व के द्वारा इस मामले में फटकार लगी है।
ढिल्लों ने की कड़े शब्दों में निंदा
दूसरी ओर, भाजपा की पंजाब इकाई के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के निधन के बाद शोक जताने के लिए भाजपा के तीन सांसदों का कुमार के आवास पर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ढिल्लों ने कहा कि भाजपा का इससे कोई लेना-देना नहीं है और पार्टी की पंजाब इकाई इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है।
पंजाब भाजपा के प्रमुख ने कहा कि सज्जन कुमार वही व्यक्ति थे, जिन्हें 1984 में निर्दोष सिखों की हत्या से जुड़े गंभीर आरोपों में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
ढिल्लों ने कहा, “ऐसे व्यक्ति के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति जताना उन हजारों पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, जिन्होंने उस नरसंहार में अपने प्रियजनों को खोया था। यह उनके दुख का अपमान है।” उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत नाराजगी जाहिर की और तीनों सांसदों को कड़ी फटकार लगाई।
ऐसी खबर सामने आई थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को तीन सांसदों को तलब किया और कांग्रेस नेता के आवास पर जाने को लेकर नाराजगी जताई।
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1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी ठहराए गए कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली की एक अदालत ने 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के लिए फरवरी 2025 में दोषी ठहराया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।