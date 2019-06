दिल्ली में राहुल, प्रियंका से मिले सिद्धू, सीएम अमरिंदर को दिया संदेश!

पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से नाराज चल रहे पार्टी के नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को एक पत्र भी सौंपा। इसके अलावा उन्होंने राज्य के मौजूदा घटनाक्रम के बारे में भी पार्टी अध्यक्ष को जानकारी दी।

सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मुलाकात की तस्वीर को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया। इस तस्वीर में सिद्धू, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल के साथ दिखाई दे रहे हैं। सिद्धू ने फोटो के साथ लिखा, ‘कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की, उन्हें अपना पत्र सौंपा और स्थिति के बारे में जानकारी दी।’

Met the congress President, handed him my letter, appraised him of the situation ! pic.twitter.com/ZcLW0rr8r3

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) June 10, 2019