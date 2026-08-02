पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक शनिवार को आमने-सामने आ गए। संगरूर में हुई बैठक में दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और पटियाला में हालात हाथापाई तक पहुंच गए।

इस दौरान पार्टी के पंजाब प्रभारी और महासचिव भूपेश बघेल भी मौजूद थे। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं।

कैसे शुरू हुआ झगड़ा?

संगरूर में बैठक के दौरान जब अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और भूपेश बघेल मीटिंग में पहुंचे तो चन्नी के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद ही वहां अफरा-तफरी वाले हालात बन गए और लोगों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां तक फेंकी।

हालात को बिगड़ते देख वड़िंग ने लोगों से शांत रहने की अपील की। वड़िंग ने कहा, “अगर आप सोचते हैं कि नारे लगाकर आप राजा वड़िंग को हटा सकते हैं तो यह आपकी गलतफहमी है।”

…हमें पार्टी छोड़नी पड़ेगी

संगरूर में पत्रकारों से बात करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान और भूपेश बघेल लोगों की भावनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुखविंदर सिंह ने कहा, “लोग चाहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। वड़िंग ने हमें मुख्यमंत्री भगवंत मान का एजेंट बताया जबकि हमारी चौथी पीढ़ी कांग्रेस में है।” उन्होंने साफ कहा कि अगर वड़िंग अध्यक्ष बने रहे तो हमें पार्टी छोड़नी पड़ेगी।

‘चन्नी लाओ पंजाब बचाओ’ के नारे लगाए

इससे पहले जब पटियाला में बैठक हुई तो वहां पर भी ऐसे ही हालात थे। चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने बैठक के दौरान अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी की। इस कार्यक्रम में वड़िंग और बघेल मौजूद थे। चन्नी के समर्थकों ने ‘चरणजीत सिंह चन्नी जिंदाबाद’ और ‘चन्नी लाओ पंजाब बचाओ’ के नारे लगाए।

वड़िंग ने नारेबाजी कर रहे लोगों से पूछा कि इस तरह के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि पार्टी के कार्यक्रमों में रुकावट डालने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इस दौरान चन्नी और वड़िंग के समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की हुई और मंच से कार्यकर्ताओं से माहौल खराब न करने की अपील की गई। पंजाब कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ‘हर बूथ कांग्रेस मजबूत’ कार्यक्रम चला रही है।

इस बीच पूर्व विधायक और चन्नी के समर्थक मदनलाल जलालपुर को हटाने से जुड़ा पत्र भी सामने आ गया है। जलालपुर ने वड़िंग को उनके पद से हटाने की मांग की थी लेकिन उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में निलंबित कर दिया है।

कांग्रेस को जीत दिलाएं कार्यकर्ता- बघेल

भूपेश बघेल इन दिनों पंजाब के 10 दिन के दौरे पर हैं और वह इस दौरान कई शहरों में जाएंगे। कांग्रेस की बैठकों में हुए हंगामे को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के भावी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बारे में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। बघेल ने कहा कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी पार्टी को जीत दिलाने की है।

बघेल ने कहा कि किसी परिवार की तरह पार्टी के भीतर भी मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमारी असली लड़ाई बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के खिलाफ है।

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पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नजर अंदाज किए जाने पर कांग्रेस हाई कमान के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। चन्नी के समर्थकों ने साफ कर दिया है कि वे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को राज्य इकाई का प्रमुख बनाए रखने के फैसले से नाखुश हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।