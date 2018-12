पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से इनकार किया है। उन्होंने अपने कैबिनेट के सहयोगी के बारे में कहा कि उनकी और सिद्धू के साथ किसी बात को लेकर कलह नहीं है। सिद्धू की समस्या सिर्फ यही है कि वह बिना सोचे-समझे बोल जाते हैं। कैप्टन ने कहा, “मेरे और सिद्धू के बीच मनमुटाव वाली बात नही है, जैसा की मीडिया में बात बताई जा रही है। सिद्धू के साथ सरकार चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धू हमेशा साफगोई से बोलते हैं। उनके साथ सिर्फ एक ही दिक्कत है कि वह बिना सोचे बोल देते हैं।”

Punjab CMO: I (Punjab CM) and Sidhu are not at loggerheads as reported by the media and I have absolutely no problems with Sidhu while running the Government. Sidhu always speaks in a forthright manner and his only problem is that sometimes he shoots before he thinks (file pics) pic.twitter.com/hnJGplIzFv

— ANI (@ANI) December 9, 2018