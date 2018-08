पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से गले मिलने पर पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को अपने बॉस यानी की सीएम कैप्टन अमिरंदर सिंह से फटकार मिली है। कैप्टन ने अपने ही कैबिनेट के सहयोगी को दो टूक सुनाते हुए कहा कि वे इसके पक्ष में नहीं हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “जहां तक पाक आर्मी चीफ को गले लगाने का सवाल है मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, जब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं तो उनके द्वारा पाकिस्तानी आर्मी चीफ के प्रति प्यार दिखाना गलत है।” कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कुछ ही दिन पहले उनके अपने ही रेजिमेंट के एक मेजर और दो जवान शहीद हो चुके हैं। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद आर्मी में ऑफिसर रह चुके हैं। इसके बाद अमरिंदर सिंह ने सियासी पारी शुरू की है।

पंजाब सीएम ने सिद्धू पर बरसते हुए कहा, “रोज हमारे फौजी शहीद होते हैं…और जनरल बाजवा उनके चीफ को झप्पी वगैरह डालनी…मैं इसके हक में नहीं हूं…।” कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि भारत के जवानों के शहीद होने के लिए किसे दोष दिया जाए जो ट्रिगर दबाता है या फिर वो जो ऐसा करने का आदेश देता है…और ये शख्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा है। कैप्टन ने कहा कि ये कहना कि कोई जनरल बाजवा को पहचानता नहीं है…उनके यहां पर लिखा होता है…मैं समझता हूं कि उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ के लिए जो प्यार दिखाया वो गलत है।”

#WATCH: Punjab CM Capt Amarinder Singh reacts on #NavjotSinghSidhu hugging Pakistan Army Chief Qamar Javed Bajwa during Pakistan PM Imran Khan’s swearing-in ceremony yesterday, says ‘It was wrong for him to have shown the affection towards the Pakistan Army Chief’ pic.twitter.com/WcVSYcqGlN

