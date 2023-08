“साहब की हर बात जुमला, चाय बनानी आती है इस पर भी शक” भगवंत मान का पीएम पर तंज

उन्होंने कहा कि देश को कोई चीज तो बताएं, जो सच हो। मान ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि वह बेचने और खरीदने वाले नेता हैं। पहले तेल बेचा, एलआईसी बेची, रेल बेची, एयरपोर्ट बेच दिया। सिर्फ बेचा नहीं कुछ खरीदा भी, जैसे थोड़ा सा मीडिया खरीद लिया। कभी-कभी विधायक खरीद लेते हैं। किसी के पांच या दस विधायक…।

शनिवार 19 अगस्त 2023 को झारखंड के रायपुर में आयोजित सभा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान। (फोटो- मान ट्विटर)

